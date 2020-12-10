В джунглях Амазонки нашли обширную сеть "космических" деревень (фото)

Археологи обнаружили древние поселения необычной формы, которые датируются 1300–1700 годами.

В бразильских лесах Амазонки обнаружили большую сеть заброшенных деревень круглой и прямоугольной формы, датируемых периодом с 1300 по 1700 годы. Об этом сообщает LiveScience.

Все круглые деревни имели удивительно похожую планировку, с удлиненными холмами, окружавшими центральную площадь, как циферблат на часах.

"Эти последние удлиненные насыпи, если смотреть на них сверху, выглядят как лучи солнца, что дало им название "Sóis" – португальское слово, означающее "солнца", – пишут исследователи.

[ + – ] Так выглядят деревни во время лидарной съемки. Фото: University of Exeter

Находка является частью нового археологического исследования доколумбовой Амазонки. За последние 20 лет исследований ученые узнали, что южная окраина тропического леса была домом для большого разнообразия культур, которые занимались ландшафтным дизайном еще до прихода европейцев. На протяжении многих лет археологи продолжают находить так называемые "деревни-холмы", которые имеют формы круга или прямоугольника и соединены сетью дорог.

Новые деревни были обнаружены в бразильском штате Акри. Международная группа исследователей обследовала местность с помощью лидаров. Эта технология использует миллиарды лазеров, направленных сверху, например с вертолета, которые проникают под полог тропического леса и наносят на карту ландшафт.

По словам исследователей, лидарная съемка в сочетании со спутниковыми данными 25 деревень с круглыми насыпями и 11 прямоугольных деревень. Поселения круглой формы имели средний диаметр 86 метров, в то время как прямоугольные были меньше – 45 метров в длину.

[ + – ] Деревни, которые выглядят, как циферблат часов. Фото: University of Exeter

Дальнейший анализ "солнечных" деревень показал, что у них были тщательно спланированные дороги. Каждое круглое поселение имело две главных дороги – широкие и глубокие (до 6 м в ширину) с высокими краями. Второстепенные дороги были поменьше и вели к близлежащим ручьям.

Большинство деревень находились недалеко друг от друга, на расстоянии всего 4,4 км. По словам исследователей, главные дороги часто соединяли одну деревню с другой, создавай обширную сеть в тропических лесах.

Своеобразный способ организации деревень коренными народами говорит о том, что у них были определенные социальные модели. Ученые отмечают, что возможно, конфигурация поселений была связана с представлениями древних людей о космосе.

"Ранние исторические свидетельства повествуют о повсеместном распространении дорожных сетей через Амазонку. Они упоминаются еще в рассказе 16-го века монаха Гаспара де Карвахала, который описывал широкие дороги, ведущие из прибрежных деревень во внутренние районы", – пишут исследователи.

Мало что известно о культуре людей, живших в необычных деревнях. По предварительным данным, керамика этой культуры была "грубее", чем керамика предшествовавшей им культуры, которая существовала в этом регионе примерно с 400 г. до н.э. до 950 г.