В Хорватии нашли тысячелетнюю гробницу греческого воина и его подруги

Воина похоронили в полном облачении с оружием и украшениями

Во время восстановления поврежденных древних гробниц, хорватские археологи внезапно отыскали захоронение греческого воина и, вероятно, его возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

Воина похоронили более 2 тысяч лет назад в полном облачении, которое неплохо сохранилось, особенно боевой иллирийский шлем классической формы. Шлемы такой формы использовали этруски и скифы, а потом иллирийцы, населявшие северо-запад Балканского полуострова. Для него характерно отсутствие забрала и наносника, но обязательно присутствуют крылья, закрывающие щеки и частично шею.

[ + – ] Раскопки в Хорватии

Рядом с воином нашли останки молодой женщины, а также бусы из янтаря и стекла, булавки и фибулы из бронзы, осколки керамических сосудов и оружие, которым почивший пользовался при жизни.

Археологи из Загребского университета отметили, что умерший воин явно занимал высокий пост в греческой армии, потому что для него высекли погребальную камеру в скале и снабдили "погребальными принадлежностями", проще говоря, вещами, которые ему были дороги при жизни.

[ + – ] Украшения и керамика из гробницы

Все найденное уже отправили в музей, а останки изучат в лаборатории. Пока ученые еще не выяснили, отчего погиб воин и его подруга. Не исключено, что ее умертвили, чтобы она сопровождала своего партнера в загробный мир.