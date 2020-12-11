Спустя 70 лет появились новые подробности о крушении НЛО в Розуэлле

Внуки майора Джесси Марселя, который занимался исследованиями крушения в 1947 году, обнародуют его личные дневники.

Розуэлльский инцидент, положивший начало теориям о том, что американские военные скрывают факты крушения НЛО, произошел в 1947 в штате Нью-Мексико, возле города Розуэлл. Сначала в СМИ появились новости о том, что разбился неопознанные летающий объект, позже военные заявили, что это был метеозонд, однако легенды и слухи о том событии ходят до сих пор. Внуки майора Джесси Марселя, который одним из первых оказался на месте крушения, намерены подогреть интерес к данному событию спустя 73 года. Об этом пишет Daily Mail.

Джесси Марсель был офицером разведки 509-й бомбардировочной группы на армейском аэродроме Розуэлла, и ему было поручено расследование крушения. Местные СМИ писали о "летающей тарелке, врезавшейся в землю" на местной ферме. Однако военные продолжали утверждать, что это были обломки метеозонда.

[ + – ] Заголовки местных газет, упоминающие крушение НЛО

[ + – ] Снимок, якобы сделанный на месте крушения НЛО

Сам Марсель в 1978 году дал интервью, в котором утверждал, что военные скрыли обнаруженный инопланетный космический корабль. Его история получила широкое распространение среди поклонников и исследователей НЛО и вошла в несколько документальных фильмов, посвященных этой теме.

Внуки Марселя утверждают, что в дневниках их деда содержится достоверная и исчерпывающая информация о том, что в Розуэлле рухнул инопланетный корабль, а его самого вынудили изменить показания.

[ + – ] Джесси Марсель якобы с обломками НЛО

"Он был военным и выполнял приказы. По сути, он был в центре этой истории, стоял у истоков заговора", — отмечает внук майора Джон Марсель. По его словам, майор знал, как выглядит метеозонд и никак не мог его перепутать. Он описывал найденные на ферме обломки, как "созданные не человеческими руками". Он пытался их подпалить, но материал даже не нагрелся, а когда их хотели просверлить, то сверло сломалось. На некоторых обломках были выгравированы "инопланетные письмена".

Правда инопланетян, живых, или мертвых, майор Марсель не видел, но утверждал, что обломки были разбросаны на большой площади и там, как говорили другие военные, были некие существа, вероятно погибшие от удара о землю.

Считается, что все найденное во время крушения, было перевезено в Зону 51, военную базу в пустыне Невада, где и хранится до сих пор.

Интересно, но интерес к Розуэльскому инциденту подогрел и сам президент Дональд Трамп летом 2020 года. Тема была затронута в ходе интервью, которое взял у главы США его сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который американцы отмечают 19 июня.

[ + – ] Указатель в Розуэлле

"Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно", — сказал сыну Трамп.

Тогда президенту был задан вопрос, будут ли эти сведения когда-нибудь рассекречены. Трамп сказал, что подумает над этим. Но, как видно, президент забыл об этом и ничего нового в деле о крушении НЛО в Нью-Мексико не появилось.