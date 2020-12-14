Первый электромобиль не требующий подзарядки, продали в Калифорнии

Солнечные и электробатареи обеспечивают запас хода в 1600 километров, что почти в три раза больше, чем у Tesla Model S

Новый электромобиль Aptera, работающий на солнечной энергии, который "никогда не потребует подзарядки", как утверждают его создатели, был продан за скромные 26 тысяч долларов в Калифорнии. Об этом пишет Independent.

Автомобиль Aptera изготовлен из легких композитных материалов, а также оснащен комплектом солнечных батарей и, собственно, аккумуляторной батареей, которая обеспечивает запас хода в 1600 километров, что в три раза больше, чем у Tesla Model S.

[ + – ] Электромобиль Aptera [ + – ] Солнечные батареи на корпусе авто

"Aptera за 48 километров потребляет около трех киловатт-часов электроэнергии. Предположим, что ваша поездка составляет 20 километров в одну сторону, и обратно вы возвращаетесь, когда темно. Так вот, когда вы припарковали машину у офиса в солнечный день, то она может получить от солнца около 4,4 кВтч, что намного больше, чем вы будете использовать в тот день. Вы вернетесь домой с большим зарядом, чем, когда уезжали", — заявили создатели автомобиля.

Aptera длиной 4,4 метра и шириной 2,2 метра может вместить двух взрослых людей и домашнее животное. Машина может разогнаться с нуля до 96 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость составит 177 километров в час.

[ + – ] Все фото: Aptera

Впрочем, создатели отмечают, что все же оставили возможность подзарядить машину от розетки, если день выдастся ненастным и солнца будет недостаточно.

Компания Aptera планировала запустить свои автомобили в массовое производство еще несколько лет назад и даже представили прототип на шоу Джея Лено, но деньги закончились и амбициозные планы пришлось отложить. Сейчас к предварительному заказу доступны две модели авто: стандартная за 26 тысяч долларов, и полноприводная – за 47 тысяч долларов. Полноценное производство и поставки компания планирует начать уже в 2021 году.