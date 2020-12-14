Впервые за шесть лет. РФ испытала ракету-носитель из семейства, призванного заменить украинские

Запуск "Ангара А5" был проведен в узком окне истечения срока годности некоторых деталей ракеты.

В понедельник, 14 декабря, Россия возобновила испытания своей ракеты следующего поколения "Ангара". Демонстрационный полет состоялся с космодрома Плесецк. Об этом сообщает NASA Spaceflight.

Ракета "Ангара А5" стартовала в 07:50 по Киеву с инертной полезной нагрузкой, направляясь на геостационарную орбиту. Новый запуск ознаменовал третий полет ракеты "Ангара", второе испытание самой тяжелой конфигурации "Ангара А5" и первый запуск этого типа ракет с декабря 2014 года. Миссия была задержана из-за проблем с производством и контролем качества.

Отчасти из-за подобных задержек графика запусков ракета не несла никакой функциональной полезной нагрузки. Вместо этого, как и при предыдущем запуске, на нее был установлен симулятор груза, известный как IPM: макет, имитирующий вес типичного спутника. С учетом орбиты, скорее всего, муляж имеет вес спутника связи.

Запуск ракеты в декабре также был ускорен из-за того, что некоторые компоненты "Ангара А5" приближались к максимально допустимой сертифицированной дате запуска. Иными словами, если бы запуск не состоялся к концу года, тогда истекла бы дата гарантии на детали. Это в свою очередь, отодвинуло бы запуск из-за необходимости повторной сертификации, ремонта или замены компонентов с истекшим сроком годности.

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"Ангара" – это семейство ракет, разработанное Государственным научно-производственным центром имени Хруничева на базе Универсального ракетного модуля (УРМ). УРМ-1 является обычным ускорителем, используемым во всем семействе ракет в качестве первой ступени. Дополнительные блоки служат в качестве боковых ускорителей на более крупных версиях ракеты. Для этого, было разработана УРМ-2 – вторая ступень для этого семейства, хотя и не используется на самой маленькой версии ракеты "Ангара-1".

Запуск в понедельник стал предпоследней миссией РФ в 2020 году, запуск корабля "Союз" в пятницу, 18 декабря, станет завершающим.

Ожидается, что испытания "Ангара" продолжатся и в следующем году, а следующий запуск "Ангара А5" намечен на июнь 2021 года. В следующий раз ракета будет запущен с еще одним муляжом полезной нагрузки, а к концу 2021 года будет запущена меньшая ракета-носитель "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником Arirang 6.

Стоит подчеркнуть, что Россия занялась созданием собственных ракет носителей после конфликта с Украиной в 2014 году. Так, ракета-носитель "Ангара А3" призвана заменить "Зенит-2", который производился в Украине и его производство прекратилось после 2013 года. "Ангара А1.2" заменит украинский "Циклон-2/3". "Ангара" А5, А7 и "Ангара А1.1" заменят советские ракеты с ядовитыми компонентами.