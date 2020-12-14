В Израиле нашли клады 1200 года до нашей эры с фальшивыми деньгами (фото)

Археологи считают, что подделкой серебра занимались древнеегипетские правители.

В Израиле археологи обнаружили клад с фальшивыми деньгами, закопанный за несколько сотен лет до изобретения монет. Об этом сообщает Live Science.

Так называемые "грязные деньги" начали появляться в восточном Средиземноморье около 1200 г до н.э. из-за краха ведущих цивилизаций бронзового века. Древние подделки были обнаружены археологом Циллой Эшель из Хайфского университет, которая изучила состав 35 серебренных кладов бронзового века, найденных на археологических раскопках по всему Израилю.

Восемь кладов, относящихся к временам "краха позднего бронзового века", были намеренно обесценены, где большую часть серебра в изделиях заменили более дешевыми сплавами меди.

Поскольку клады датируются временем, когда так называемый регион Ханаан, находился под властью Древнего Египта, археологи предполагают, что поддельные деньги были от египетских правителей. Возможно, они пытались скрыть тот факт, что запасы драгоценного серебра, которые широко использовались в качестве валюты, были истощены.

В Ханаане не было собственных серебряных руд, и драгоценный металл приходилось импортировать. Но торговля серебром, похоже, быстро подошла к концу, когда близлежащие королевства начали разрушаться между 1200 и 1150 годами до н.э.

[ + – ] Поддельные серебренные украшения. Фото: Courtesy Beth Shean expedition

"Образовалась нехватка серебра, вероятно, связанная с крахом позднего бронзового века. Подделка серебра продолжилась и после того, как египтяне покинули Ханаан, но скорее всего, они были инициаторами этого", – говорит Эшель.

Отмечается, что задолго до изобретения монет, примерно в 7 веке до н.э., серебро широко использовалось в качестве валюты в древнем Средиземноморье. Изначально драгоценный материал оценивался по его весу: в виде обрезков серебра и битых украшения в небольших количествах или же целых слитков.

Золото также использовалось в качестве средства обмена, но в большинстве регионов оно было слишком дорогим и редким, тогда как серебро было дешевле и более распространенным.

В рамках исследования, были обнаружены два самых первых "поддельных" клада: один из города Бейт-Шеана на севере Израилы, а другой из ханаанского города Мегиддо. Оба клада датируются XII веком до н.э., когда Новое царство Египта правило Ханааном около 300 лет.

Клад серебра из Бейт-Шеане весит 157 граммов и содержит только 40% серебра, а остальное составляют медь и другие дешевые металлы. Поверхность слитков была обогащена серебром, но сердцевина состояла из меди.

Клад из Мегиддо, весом 98 граммов, содержал еще меньшее количество серебра, в районе 20%. Драгоценный металл смешали с металлическим мышьяком, который придает меди серебристый блеск.

По словам Эшель, методы обесценивания серебра были на то время непростыми, хотя способ с мышьяком был проще первого.

Согласно исследованию, почти три века спустя, когда новые государства, такие как новоассирийцы, персы и греческие колонии, взяли под контроль регион, необработанное серебро, используемое в качестве валюты, вернуло свою чистоту.