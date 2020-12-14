Последнее солнечное затмение 2020 года увидят лишь в регионе, прозванном "концом света"

14 декабря лунная тень затмит Солнце в 16:32 по Киеву в центральной зоне Тихого океана.

В понедельник, 14 декабря, произойдет последнее в 2020 году полное солнечное затмение, правда, увидеть его смогут далеко не во всех уголках света. Об этом сообщает Space.com.

По словам ученых, затмение 2020 года будет видно жителям узкой полосы южной части Тихого океана, Чили, Аргентины и южной части Атлантического океана. Частичное солнечное затмение увидят жители более широкого региона в Тихом океане, в Южной Америки и Антарктиды.

Для остальных, кто не попадает в зону видимости, NASA будет транслировать затмение в онлайн-режиме.

[ + – ] Карта, где будет видно полное солнечное затмение. Фото: Miguel Claro

Отмечается, что лунная тень затмит Солнце в 16:32 по Киеву в центральной зоне Тихого океана и уйдет в 19:53 по Киеве к западу от побережья Намибии. Ширина лунной тени на поверхности Земли составит 90 км. Максимальная фаза затмения ожидается в 18:13 по Киеву, она продлится чуть больше двух минут.

Одно из самых ожидаемых явлений во время солнечного затмения – это "бриллиантовое кольцо", которое наблюдается за мгновение до начала полной фазы солнечного затмения либо через мгновение после ее окончания. Когда последние лучи солнечного света проходят через долины края лунного диска, на небе как будто вспыхивает кольцо со сверкающим бриллиантом. Явление продолжается около двух секунд.

Также стоит подчеркнуть, что последнее солнечное затмение беспрецедентного 2020 года будет видно только из региона Патагония, получившего негласное название "конец света", так как простирается до южной оконечности Южноамериканского континента.