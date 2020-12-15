Археологи нашли новые части ацтекской башни из черепов

В Мехико были обнаружены новые секции знаменитой ацтекской башни из черепов. Вероятней всего, башня была частью сооружения, возведенного в честь ацтекского бога Солнца, войны и человеческих жертвоприношений.

По мнению экспертов, обнаруженные части сооружения — это фасад и восточная часть башни, в которой в совокупности, как насчитали ученые, содержится 119 черепов, в дополнение к сотням других, найденных ранее, пишет BBC.

Башню обнаружили в 2015 году при реставрации здания в мексиканской столице. Предположительно, она была частью ацтекского "цомпантли" — военного монумента, на котором выставляли черепа для устрашения противников. Историки считают, что строение посвящено ацтекскому богу Солнца, войны и человеческих жертвоприношений Уицилопочтли.

Башня, по оценкам археологов, была построена между 1486 и 1502 гг. Изначально ученые полагали, что все обнаруженные черепа принадлежали когда-то вражеским воинам, однако выяснилось, что часть из них — это останки женщин и детей. Это дало основания полагать, что здесь также совершались жертвоприношения ацтекским богам.

Ацтеки жили на большой части Мексики с 14 по 16 век. Конец их империи настал с прибытием конкистадоров Эрнана Кортеса, под чьим руководством испанцы захватили столицу ацтеков Теночтитлан в 1521 году.

Фото: Aztec

Башня — структура в форме цилиндра — находится рядом с центральным собором Мехико, который был построен на том месте, где стоял когда-то Темпло Майор — главный храм Теночитлана.

"Темпло Майор продолжает нас удивлять, так как Уэй Цомпатли, без сомнения, является одной из самых впечатляющих археологических находок, сделанных в Мексике за последние годы", — говорит министр культуры Алехандра Фраусто.

Археологи установили, что эта башня диаметром в 4,7 метров сооружалась в три приема, примерно с 1486 по 1502 гг.

"Хотя мы не можем с точностью сказать, как много из них были воинами, возможно, какая-то часть была захвачена для принесения в жертву. Но мы знаем, что они стали частью сакральной жертвы, дарами богам или даже сами стали персонифицировать божества", — подытожила археолог Рауль Баррера.

Напомним, что в Мехико в июле этого года во время ремонтных работ рабочие обнаружили пол из базальтовых плит, которыми был вымощен внутренний двор дворца. Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) предполагают, что плиты были частью открытого пространства во дворце ацтекского правителя Аксаякатля.