Как автоматизация рекрутинга и HR-процессов улучшает бизнес-показатели компании

Кейс Parimatch Tech выиграл Премию HR-бренд Украина 2020 в номинации "Мир".

Компаниям, которые стремятся нанимать лучших специалистов рынка и эффективно управлять талантами, больше не обойтись без прогрессивных технологических решений. Все чаще украинские лидеры рынка инвестируют время и ресурсы в автоматизацию внутренних процессов. Ведь чем успешнее бизнес-процессы компании, тем рентабельнее становится бизнес.

Один из свежих примеров — кейс "Трансформация, которая изменила все: HR экосистема Parimatch Tech". Кейс выиграл "Премию HR-бренд Украина" 2020 в номинации "Мир" — презентацию проекта можно посмотреть здесь.

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Компания создала единую внутреннюю HR-экосистему, представленную корпоративным порталом, автоматизированной системой управления персоналом и рекрутмент системой. Вся линейка продуктов основана на принципах транспарентности, инклюзивности и вовлечения.

Чтобы помочь крупному украинскому бизнесу разобраться в тонкостях автоматизации внутренних бизнес-процессов, Parimatch Tech делится собственным опытом внедрения инноваций в HR.

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Решились на HR-автоматизацию. С чего начать?

Комфортная и безопасная атмосфера, стабильная заработная плата, социальные гарантии обеспечивают благоприятную основу для цифровых трансформаций. Любую HR-инновацию следует внедрять после удовлетворения базовых потребностей.

Когда члены команды чувствуют, что о них заботится и с их интересами считаются, наступает время для презентации инновационной идеи. В нашем случае — автоматизации ключевых HR-процессов и сведения массива данных в одну легко управляемую систему. На этом этапе важно аргументировать внутри компании, как предлагаемая инновация положительно отразится на работе отдельных команд и компании в целом. Далее стоит провести фокус-группы на предмет тестирования рабочей бизнес-гипотезы и привлечь ключевых стейкхолдеров к обсуждению идеи. Отдельным, но не менее важным пулом работы, является сбор и анализ фидбека от коллег о новом продукте или процессе.

Таким образом, HR изменения будут созданы для людей, не обременены лишней бюрократией и скепсисом. К примеру, Parimatch Tech, внедряя HR-систему, собрал и структурировал профайл каждого сотрудника в компании. Благодаря клику на кнопку "запросить отпуск", сотрудник в течение 1 дня получает обратную связь, одобрен его запрос или нет. По внутренним данным, это сократило время обработки запросов на 97% и сэкономило 93 часа в месяц сотрудникам. То есть, освободилось время для решения по-настоящему приоритетных задач.

Как только автоматизация облегчит жизнь и поспособствует быстрому принятию решения — инновация заслужит доверие и будет оценена по достоинству.

Рекрутмент в Excel — прошлое. Чем заменить?

Автоматизация в корне изменила работу и команды рекрутмента Parimatch Tech. На смену Excel-таблицам и JIRA пришла автоматизированная система (ATS). Такое программное обеспечение помогает в несколько раз быстрее закрывать вакансии и системно работать с профайлами соискателей. Хоть и требует существенных инвестиций, нескольких месяцев кропотливой интеграции, ежедневную доработку функционала.

Вносить кандидатов в ATS проще простого: нужно подгрузить резюме кандидата — система автоматически систематизирует информацию и сохранят CV. Благодаря ATS рекрутеры забыли о неэффективных рассылках, так как система легко настраивается в части автоответов. Теперь после отклика соискателя на вакансию, система автоматически присылает короткое письмо каждому кандидату о том, что его резюме получено и будет рассмотрено в ближайшее время.

Далее рекрутер работает с базой данных: сортирует подходящие резюме, передвигает их по этапам, выделяет наиболее релевантных кандидатов для собеседования с профильным менеджером.

Но особая магия происходит на этапе подписания оффера. ATS дает возможность соискателю подписать предложение о работе онлайн. Буквально за считанные секунды работодатель и кандидат получает копию подписанного предложения. Как минимум, такая практика искореняет лишние бюрократические процедуры, максимум — заботится о будущих сотрудниках во время карантинных ограничений. Интегрировав ATS, компания находит подходящего сотрудника вдвое быстрее.

Гигабайты данных в целом открывают возможность к анализу любых процессов, своевременному управлению рисками, принятию решений на основе аналитики. Данные о приросте персонала, средней продолжительности работы, turnover и другие метрики полезны для принятия качественных HR-решений и проверки гипотез.

Как автоматизация пригодилась в кризисные времена?

Пока часть украинских компаний были вынуждены "переезжать в онлайн" и с нуля организовывать работу в новых реалиях, Parimatch Tech — развивали продукт, набирали команду, разрабатывали новые технологические решения для клиентов.

Адаптивность и открытость к внешнем изменениям зашита в ДНК нашего бизнеса. Каждую неделю мы как продуктовая компания сталкиваемся с новыми вызовами и должны на них быстро реагировать. Поэтому инструментарий в виде онлайн-встреч и корпоративных мессенджеров был хорошо знаком командам и не потребовал глобальных вложений. Компания только пересмотрела последовательность внутренних процедур и взаимодействий. Также команда рекрутмента адаптировала процесс найма к новым реалиям, внедрив систему онлайн-собеседований.

Вдобавок компания предвидела, что карантинные меры затянутся. Мы предложили сотрудникам гибридный формат работы: команды могут выбирать, как им удобнее работать — онлайн или в офисе.

Украинское общество опять в преддверии нового сиквела "Как жить и работать онлайн". Благодаря своевременным HR-инновациям и сильной корпоративной культуре, Parimatch Tech даже в условиях второй волны короновируса продолжает заботиться о своих людях, стремительно набирать обороты, становиться эффективнее в работе.