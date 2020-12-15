Астрономы нашли "родственницу" Девятой планеты, совершающую один оборот за 15 тыс. лет

Ученые предполагают, что с помощью открытой экзопланеты смогут найти мифическую планету в нашей Солнечной системе.

Огромная экзопланета, вращающаяся вокруг двойной звезды в 336 световых годах от нас, может дать ключ к разгадке тайны Девятой планеты из нашей Солнечной системы. Об этом сообщает LiveScience.

По словам ученых, в дальних уголках Солнечной системы, за Нептуном, существует группа объектов, известных как экстремальные транснептуновые объекты (ЭТНО), которые движутся странным образом. Некоторые астрономы думают, что эти объекты реагируют на гравитационное притяжение еще не найденной Девятой планеты, орбита которой громадна. Другие ученые придерживаются мнения о том, что транснептуновые объекты реагируют на совокупное притяжение других маленьких объектов, а не одной большой планеты.

Но открытие экзопланеты HD 106906 b может помочь объяснить, как планета может быть отброшена к дальним краям солнечной системы, но не улететь дальше в космос.

Обнаруженная экзопланеты в 11 раз больше Юпитера и была впервые обнаружена в 2013 году. Но до сих пор ее орбита оставалась загадкой для ученых. Экзопланета вращается невероятно далеко от пары звезд в центре системы – расстояние в 730 раз превышает дистанцию между Землей и Солнцем. Поскольку гравитационное притяжение звезд на таком расстоянии очень маленькое, планета вращается медленно, совершая один оборот за 15 тыс. лет.

Наблюдения с помощью телескопа Hubble помогли исследователями охарактеризовать странную орбиту планеты. Они обнаружили, что орбита вытянута и наклонена под необычным углом. Орбита находится за пределами пыльного диска обломков, окружающих две звезды.

"Чтобы понять, насколько это странно, мы можем взглянуть на нашу солнечную системы и увидеть, что все планеты лежат примерно в одной плоскости. Было бы странно, если например, Юпитер был наклонен на 30 градусов по отношению к плоскости, в которой вращаются остальные планеты. Это вызывает вопросы о том, как HD 106906 b оказалась так далеко и на такой наклоненной орбите", – говорит руководитель исследования, астроном из Калифорнийского университета в Беркли Мэйдзи Нгуен.

По мнению ученых, экзопланета могла сформировать очень близко к своим звездам, даже ближе, чем Земля к Солнцу. Однако со временем экзопланета была притянута еще блике к своим звездам. Но вместо того, чтобы столкнуться с ними, сложное взаимодействие гравитаций звезд, вытолкнуло планету на новую орбиту. Такая орбита могла бы отправить планету далеко в космос, выдворив ее из системы. Но в определенный момент другая звезда прошла близко к инопланетной системе, стабилизировав орбиту экзопланеты и предотвратив ее окончательное изгнание.

Нечто подобное могло произойти в нашей солнечной системе, если Девятая планета все же существует. Гипотетическая планета могла сформироваться близко к Солнцу, но гравитация Юпитера отбросила бы ее к краю Солнечной системы. Но проходящая мимо звезда могла спасти Девятую планету от путешествия в космос.

Новая экзопланета даст астрономам подсказку, где и как искать возможную Девятую планету. Если она похожа на HD 106906 b, то у нее должна быть странно наклонена орбита. Астрономы также планируют более подробно изучить саму экзопланеты, чтобы узнать, как и где она сформировалась.