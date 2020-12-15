Призрачная артиллерия. Ученые пытаются объяснить природу странных звуков на мысе Страха

На протяжении веков жители Северной Каролины слышат грохочущие звуки, но объяснений им пока не найдено.

Загадочные грохочущие звуки, называемые "пушками Сенеки", этом разносятся по прибрежным районам Северной Каролины более 150 лет. Некоторые из них достаточно мощные, чтобы сотрясать дома. Об этом сообщает Live Science.

Ученые решили сейсмические данные, чтобы определить, где происходят взрывы и что их вызывает. Доклад был представлен на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU).

Название "Пушки Сенеки" произошло от озера Сенека в северной части штата Нью-Йорк, где впервые зафиксировали подобное явление. Зловещие звуки со дна озера были описаны в 1850 году писателем Джеймсом Фенимором Купером в его рассказе "Озерное ружье".

"Звук напоминает взрыв тяжелой артиллерии, который невозможно объяснить ни одним из известных законов природы. Никакой удовлетворительной теории, чтобы объяснить этот шум, никогда не выдвигалось" – писал Купер в своем рассказе.

Жители прибрежных районов Северной Каролины часто слышат подобные звуки, объясняя их по-разному, например, далекие штормы, землетрясения, взрывы в карьере или даже военные учения.

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Для того, чтобы разобраться в ситуации, ученые подняли данным с 2013 года и создали каталог наблюдений. Затем инциденты сравнили с данными, собранными с помощью массива EarthScope, сети из 400 атмосферных датчиков и сейсмографов. Переносной массив перемещается между 1700 точками на континентальной части США и с 2013 по 2015 годы он находился в Северной Каролине.

"Мы собирались просмотреть статьи в местных изданиях, чтобы создать каталог случаев "пушек Сенеки", а затем попытаться сверить их с сейсмологическими данными", – говорит исследователь из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Эли Берд.

Несмотря на то, что иногда "пушки Сенеки" могут вызывать дрожь земли, ученые не нашли никаких записей о землетрясениях, совпадавших с явлением.

"Мы считаем, что это атмосферное явление, которое не вызвано сейсмологической активностью, по нашем мнению, оно распространяется через атмосферу, а не почву", – отмечает Берд.

Одним из таких атмосферных явлений могут быть болиды – яркие метеоры, которые движутся так быстро через атмосферу Земли, что взрываются в ней. Также вероятно, что звуки могут быть вызваны падением огромных волн в океане или громом вдали от берега.

"Атмосферные условия складываются таким образом, что звуки усиливаются в определенном направлении или же влияют лишь на отдельно взятую область", – объясняет исследователь.

Продолжительность странных звуков варьируется от 1 секунды до 10 секунд, при этом в бухте мыс Страха звук сильнее всего. В регионе фиксируется большое количество "пушек Сенека". Мыс Страха был определен как наиболее многообещающее место для продолжения исследования, где будут собираться дополнительные данные о явлении.