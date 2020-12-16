Twitter закроет приложение для видеотрансляций из-за низкой популярности

С 15 декабря в приложении больше невозможно создавать новые учетные записи

Компания Twitter решила закрыть приложение для видеотрансляций Periscope с 31 марта следующего года в связи с падением его популярности, сообщила команда сервиса на Medium.

"Приложение Periscope находится в неустойчивом состоянии режима обслуживания. За последние пару лет мы наблюдаем снижение использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти. Оставлять его в текущем состоянии неправильно ни для нынешнего и бывшего сообщества Periscope, ни для Twitter", – говорится в публикации.

С 15 декабря в Periscope отключена возможность создавать новые учетные записи и платно поощрять автора трансляции, покупая "суперсердечки". До прекращения работы в марте доступ к сайту periscope.tv/periscopeco сохранится только для просмотра архивных трансляций.

В Periscope подчеркнули, что перенесли большинство основных возможностей приложения в Twitter, а сервис закрыли бы и раньше, но события 2020 года повлияли на отстрочку этого решения.

Twitter приобрела Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов. Его запуск состоялся в 2015 году.

Ранее Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Twitter на €450 тыс. ($547 тыс.) за утечку пользовательских данных в начале 2019 года, в результате которой записи закрытых аккаунтов стали общедоступными. По закону, компания Twitter должна была сообщить регулятору об инциденте в течение 72 часов, однако это условие не было выполнено.

Этим летом в Twitter были взломаны верифицированные аккаунты многих известных людей, среди которых Илон Маск, Билл Гейтс и другие.