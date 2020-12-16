Быстрая ходьба в узких коридорах может увеличить риск заражения коронавирусом, – ученые

Исследователи выяснили, что в таких пространствах не спасает даже дистанция.

Ученые использовали вычислительное моделирование, чтобы спрогнозировать, как коронавирус может распространяться в узких и замкнутых помещениях. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, формы пространства важны при моделировании движения вирусных капель по воздуху. Так, в новом исследовании показывается, как ведет себя поток воздуха позади идущего человека в помещениях разной формы. Результаты показали более высокий риск заражения при быстрой ходьбе в коридорах.

Подобные исследования помогли ученым понять влияние таких объектов, как стеклянные перегородки, окна, кондиционеры и туалеты на структуру воздушного потока и распространение коронавируса. Но предыдущие работы обычно предполагали наличие большого открытого внутреннего пространства. В исследованиях ранее не учитывалось влияние рядом расположенных стен, как в узких коридорах.

[ + – ] Две модели распространения коронавируса в коридорах. Фото: Xiaolei Yang

Если кашляющий человек идет по коридору, выделяются капли, которые перемещаются вокруг и позади него, образуя с след, как лодка в воде. Исследование также показало наличие "пузыря рециркуляции" непосредственно за туловищем человека и длинного следа, струящегося позади него примерно на уровне талии.

"Обнаруженные нами модели во многом зависят от формы человеческого тела. На расстоянии 2 метров позади след почти не заметен на уровне рта и ног, но все еще присутствует на уровне талии", – говорит автор исследования Сяолей Ян.

После определения схемы воздушного потока исследователи смоделировали распространение облака капель, выбрасываемых изо рта людей. Форма пространства была особенно важна в этой части расчетов.

Ученые обнаружили два типа распространения. В одном из них облако капель отделяется от движущегося человека и движется за ним, создавая плавающий пузырь из капель с вирусом. В другом случае облако прикрепляется к спине человека и тянется за ним как хвост.

"В случае с пузырем концентрация капель была выше, чем во втором варианте, через пять секунд после кашля. Это представляет серьезную проблему для определения безопасной дистанции в таких местах, как узкие коридоры, где человек может вдохнуть вирусные капли, даже если инфицированный находится далеко впереди", – говорит Ян.

Опасность особенно велика для детей, поскольку в обоих случаях облако капель парит на высоте в половину роста взрослого человека, а значить на уровне рта у детей.