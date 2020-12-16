Циклоны Юпитера сформировали завораживающий узор (видео)

Орбитальный аппарат NASA показал, как со временем меняются гигантские циклоны на газовом гиганте.

NASA проследило за завораживающим танцем гигантских циклонов на Северном полюсе Юпитера. Об этом сообщает Live Science.

Снимки массы циклонов были сделаны с помощью камеры JunoCam, установленной на орбитальном аппарате NASA Juno. Миссия была запущена 5 августа 2011 года и начала собирать данные о Юпитере с 2016 года. Орбитальный аппарат недавно завершил свою 29-ю орбиту вокруг газового гиганта и его научные наблюдения дают подсказки ученым о циклонах Юпитера.

Также исследователи смогли заглянуть в атмосферные зоны, которые теплее и суше, чем окружающие районы. В этих точках появляются заряды электричества, которые формируют градины из аммиака и воды на больших высотах.

Два больших северных циклона Юпитера отчетливо видны на снимках JunoCam, сделанных с высоты 28 567 км над облачным покровом газового гиганта. Внешние облака цилона вращаются против часовой стрелки, но внутренние облака вращаются по часовой стрелке, что "довольно странно", отмечает разработчик JunoCam Кэндис Хансен.

Разные направления вращения в циклонах могут быть связаны с их вертикальной структурой.

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"Возможно, эти облака находятся на разных уровнях атмосферы. Мы с нетерпением ждем возможности получить данные микроволнового излучения, чтобы увидеть, насколько глубоко уходят "корни" этих полярных циклонов", – добавляет Хансен.

Для исследования газовых гигантов с глубокой атмосферой, таких как Юпитер, необходимо заглядывать далеко под облачный слой, и JunoCam занимается именно этим.

"Наблюдения космического аппарата проливают свет на старые загадки и ставят новые вопросы, не только о Юпитере, но и обо всех газовых гигантах", – говорит главный исследователь миссии Juno Скотт Болтон.