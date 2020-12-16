Темная буря на Нептуне резко изменила направление, чтобы спастись от гибели

Поведение шторма, превышающего по размерам Атлантический океан, поставило в тупик исследователей.

Астрономы с помощью космического телескопа Hubble увидели, как таинственный темный вихрь на Нептуне резко изменил направление, чтобы избежать гибели. Об этом сообщает Phys.org.

Шторм, который по размерам превосходит Атлантический океан, зародился в северном полушарии Нептуна и был обнаружен телескопом в 2018 году. Спустя год наблюдения показали, что буря начала дрейфовать на юг к экватору, где как считают ученые, гибнут все штормы. Но к удивлению исследователей, уже в 2020 году шторм резко изменил свое направление и вернулся на север.

Несмотря на то, что Hubble отслеживал похожие темные пятна в течение последних 30 лет, такое непредсказуемое поведение было зафиксировано впервые.

Также Hubble заметил еще одно темное пятно меньшего размера, которое на время появилось рядом с большим штормом. Возможно, это была часть гигантской бури, которая отделилась и исчезла со временем.

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"Меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна. Подобного еще никогда не наблюдалось. Мы видели, как некоторые другие пятна просто исчезали, но никогда не наблюдали, как они разваливаются на части", – говорит Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

Большой шторм, который составляет в диаметре 7402 км, является четвертым темным пятном на Нептуне, за которым наблюдал Hubble с 1993 года. Другие темные бури были обнаружены космическим аппаратом кораблем "Вояджер-2" в 1989 году, когда он пролетал мимо планеты.

Темные вихри Нептуна – это системы высокого давления, которые образовываются в средних широтах и затем перемещаются к экватору. Вначале они остаются стабильными из-за силы Кориолиса, которая заставляет штормы в северном полушарии вращаться по часовой стрелке из-за вращения планеты. Эти штормы не похожи на ураганы на Земле, вращающиеся против часовой стрелки, так как представляют из себя системы низкого давления.

Когда на Нептуне шторм дрейфует к экватору, эффект силы Кориолиса ослабевает, и шторм распадается. В компьютерном моделировании, эти штормы следуют более или менее прямой дорогой к экватору, пока не исчезает сдерживающий эффект. Но в отличие от моделирования, последний гигантский шторм не переместился в экваториальную "зону поражения".