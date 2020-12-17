В мире 5-10 млн человек могут страдать от "длительного COVID-19" многие месяцы, – ученые

Исследование в Великобритании показало, что симптомы коронавируса могут сохраняться на протяжении 12 недель и больше.

Ученые в Великобритании выяснили, что пятая часть пациентов с коронавирусом страдает от симптомов спустя 5 недель после заражения, при этом половина из них может испытывать проблемы 12 недель. Об этом сообщает The Guardian.

В предыдущих исследованиях предполагалось, что 14,5% людей в Великобритании имеют симптомы коронавируса в течение как минимум 4 недель, а у 2,2% пациентов симптомы сохраняются 12 недель и более. Но новые данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) показывают, что текущие симптомы могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

Последние данные по Англии показали, что 21% из почти 8200 участников исследования, которые наблюдались медиками с момента заражения COVID-19, имели симптомы через 5 недель после заражения. При этом у 9,9% сохранились симптомы через 12 недель с момента заражения.

Профессор иммунологии из Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн говорит, что сложившаяся картина вызывает беспокойство.

"Цифры тревожат даже больше, чем многие опасались. Если экстраполировать на глобальные случаи COVID-19, это означает, что существует 5-10 млн человек с хроническим заболеванием, которому у нас нет объяснения и плана лечения", – отметил Альтманн и добавил, что пока нет информации о том, как долго может длиться подобно состояние.

Около 11,5% участников сообщили о появлении усталости через 5 недель после заражения, 11,4% жаловались на кашель, а еще 10,1% – на головные боли. Среди списка симптомов также были лихорадка, мышечные боли, диарея, потеря вкуса и запаха.

Команда ONS заявила, что в Англии более чем 186 тыс. человек из примерно 1,12 млн могут быть отнесены к группе пациентов с "длительным COVID-19".

Свидетельства пациентов с коронавирусом говорят о том, что симптомы могут длиться в течение многих месяцев, а у некоторых, кто заразился в первой волне, симптомы сохраняются уже более 8 месяцев.

Член исследовательской команды доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона отмечает, что полученные цифры превзошли все предварительные оценки.