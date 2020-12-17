Экзопланета у ближайшей звезды Проксима Центавра утратила шансы на обитаемость, – ученые

Исследователи обнаружили смертельное для жизни явление у звезды по соседству с Солнечной системой.

Ближайшая к Солнечной системе звезда – Проксима Центавра является красным карликом, рядом с которым вращаются две планеты. Одна из них находится в "обитаемой зоне", где есть достаточно количества света и тепла для жидкой воды. Но последние исследования показывают, что условия на этой планете могут быть менее благоприятными. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, планета Проксима Центавра b имеет массу подобную Земле. Также тот факт, что у ближайшего звездного соседа могут быть океаны, озера и гравитация подобная земной, делает этот инопланетный мир чрезвычайно интересным.

Но исследователям видимо, придется умерить свой энтузиазм. Планета Проксима Центавра b может оказаться далеко не идиллическим миром.

Согласно новому исследованию, родительская звезда Проксима Центавра бомбардирует планету потоком радиации и заряженных частиц, что стерилизует мир несмотря на то, что он находится в "обитаемой зоне". Астрономы давно знали, что Проксима Центавра испускает солнечные вспышки, но недавние наблюдения нашли более опасное явление.

Многие звезды являются турбулентными, включая периоды, когда большое облако плазмы извергается из солнечной короны в космос. Такое событие называется выбросом корональной массы или CME, подобное происходит и с Солнцем. Но для жизни на Земле они не опасны, так как наша планеты защищена магнитными полем.

Недавно на Проксима Центавра была замечена подобная вспышка 4 типа, что согласуется с выбросом корональной массы на Солнце. Но выбросы Проксима Центавра более опасны для ее планеты из-за того, что звезда очень маленькая и тусклая. Ее масса составляет всего 12% от массы Солнца и она излучает всего 0,17% энергии. На видимый свет приходится всего 0,005% энергии, а остальные 85% излучаемой энергии относятся к инфракрасному излучению.

Из-за того, что звезда тусклая ее обитаемая зона находится намного ближе к ней, чем Земля к Солнцу. Например, Проксима Центавра b вращается вокруг родительской звезды на расстоянии около 5% астрономической единицы (а.е.), где одна а.е. – это расстояние между Землей и Солнцем. Орбита планеты настолько мала, что год на ней составляет чуть более 11 дней. Для сравнения, орбита Меркурия составляет 39% а.е., а год длится 88 дней.

Поэтому вполне вероятно, что выброс корональной массы ударит прямиком по планете. На таком расстоянии Проксима Центавра b будет залита горячей плазмой. Поток будет медленно сдувать атмосферу планеты, подвергая поверхность экзопланеты интенсивному воздействию рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения.

Магнитное поле Земли защищает ее от подобной участи, и возможно, что Проксима Центавра b также его имеет. Но магнитное поле, в данном случае, должно быть намного сильнее земного, чтобы защитить планету.