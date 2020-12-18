Можно, если осторожно. Как вакцинироваться от коронавируса, если есть аллергия

Эксперты рассказали, как безопасно прививаться людям от COVID-19 с аллергическими реакциями и случаями анафилаксии в прошлом.

На Аляске у двух медицинских работников развилась аллергическая реакция в течение нескольких минут после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщает Popular Science.

Один из пострадавших медиков остался на день под наблюдением в больнице. У этого сотрудника, не было в истории болезни серьезной аллергии, но вскоре после укола у него развилась анафилаксия.

Анафилаксия – это серьезная аллергическая реакция, которая может вызывать падение артериального давления, учащенный пульс, сыпь, затрудненное дыхание и тошноту. По данным Института безопасности вакцин Медицинской Системы Университета имени Джонса Хопкинса, аллергические реакции на вакцины возникают примерно один раз на 50 000 – 1 000 000 доз. Анафилаксия возникает примерно один раз на 100 000 – 1 000 000 доз.

У второго привитого медика на Аляске в течение 10 минут после вакцинации опухли глаза, появилось головокружение и першение в горле. Его лечили эпинефрином и антигистаминными препаратами, все симптомы исчезли в течение часа. В заявлении больницы говорится, что два медицинских работника не хотели, чтобы их опыт отпугнул людей от вакцинации. В американских органах здравоохранения сообщили, что эти два случая не нарушат планы по распространению вакцины от Pfizer-BioNTech.

"Аллергические реакции на вакцины редки, но случаются с большинством вакцин. Я не думаю, что на основе той информации, которая у нас есть сейчас, замедлят внедрение вакцин", – говорит эксперт из Йельской школы общественного здравоохранения Джейсон Шварц. Он также подчеркивает, что необходимо отнестись к подобным случаям серьезно и расследовать их.

Несколько случаев аллергических реакций на вакцину Pfizer также были зафиксированы в Великобритании. Двое медицинских работников, у которых в истории болезни были серьезные случаи аллергии, перенесли анафилаксию. В США людей с аллергией просят проходить вакцинацию, но прежде проконсультироваться с лечащим врачом.

Поставщики вакцин готовятся к возможности анафилаксии и менее серьезных аллергических реакций несколькими способами. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют наблюдать за вакцинированными людьми в течение 15 минут после введения препарата Pfizer. За теми, у кого есть проблемы с аллергией, наблюдение должно быть увеличено до получаса.

"Соответствующее медицинское лечение, используемое для острых аллергических реакций, должно быть в быстром доступе в случае необходимости", – говорится в сообщении CDC.

Также следует иметь в виду, что симптомы анафилаксии обычно появляются довольно быстро после контакта с аллергеном.

"Не нужно беспокоиться о появлении аллергической реакции через несколько недель после вакцинации. Вот почему период наблюдения имеет большое значение в качестве меры предосторожности", – добавляет Шварц.

Он добавляет, что компания Pfizer не включала в свои клинические испытания людей, у которых ранее были анафилактические реакции на какую-либо вакцину, но это довольно типично для исследования вакцин.

Следующим шагом будет сбор подробной информации о людях, отреагировавших на вакцину, и отслеживание любых закономерностей в возрасте, состоянии здоровья или других переменных. Это делается для того, чтобы выявить группы, требующие особого внимания.

"Вакцины обычно подвергаются более тщательному контролю на предмет их безопасности, чем любые другие медицинские продукты. Что касается вакцин против COVID-19, система мониторинга безопасности была еще больше усилена", – отмечает Шварц.

Для большинства людей риски заражения перевешивают риски вакцинации. Например, после прививки от сезонного гриппа, в очень редких случаях, у людей может развиться синдром Гийена-Барре. Синдром может вызвать мышечную слабость и паралич. Но исследования показывают, что существует больше шансов получить синдром после заражения гриппом, чем после вакцинации.

Вакцина Pfizer на 95% эффективна против COVID-19, от которого ежедневно умирают люди по всему миру.

"Риски коронавируса абсолютно очевидны с точки зрения того, как они влияют на наше общество и повседневную жизнь. Социальное дистанцирование, ношение масок и другие карантинные ограничения по-прежнему важны. Но нам нужны новые инструменты, чтобы переломить ход пандемии и вакцины определенно являются таким инструментом", – подытожил Шварц.