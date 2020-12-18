Хакеры РФ атаковали ядерное агентство США, администрации трех штатов и офис Microsoft – Bloomberg

Россия отрицает свою причастность.

Издание Bloomberg сообщает, что российские хакеры совершили атаку на Агентство по ядерному оружию США, администрации, как минимум, трех штатов. Также о попытке вторжения заявила и компания Microsoft.

Источники утверждают, что хакеры атаковали госорганы США, запустив вредоносный код в продуктах SolarWinds. Также источник рассказал, что Минэнергетики США и Национальное управление по ядерной безопасности стали объектами крупной атаки. В Минэнергетики уже заявили, что ведется расследование и что взлом не повлиял на "важные функции национальной безопасности".

Представитель Microsoft рассказал об обнаружении вредоносного кода, который удалось изолировать и удалить прежде, чем хакеры получили доступ к производственным услугам или данным клиентов. Также не выявлены признаки того, что системы Microsoft использовались для нападения на других субъектов.

Кроме того, источники, близкие к правительственным кругам, сообщили Bloomnerg о взломе администраций трех штатов, но не уточнили, каких именно.

В Агентстве по кибербезопасности США считают, что совершенные атаки были весьма серьезными и представляющими опасность для федерального правительства, правительств штатов, местного самоуправления, критической инфраструктуры и частного сектора.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его администрация с первых дней правления сделает кибербезопасность главным приоритетом. Он пообещал понести значительные расходы, чтобы найти ответственных за атаки. Тем временем Россия пока отрицает свою причастность.

Ранее стало известно, что российские хакеры совершили масштабную атаку на правительственные сайты США. На условиях анонимности источники назвали и предполагаемых исполнителей — это хакеры, известные под никамиAPT29 или Cozy Bear, которые уже отметились тем, что взламывали почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы в 2014-2015 годах.