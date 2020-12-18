Ученые создали атомные часы, способные обнаружить тёмную материю

Создатели уверяют, что их часы — самые точные в мире.

Группа ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) заявила о создании самых точных часов в мире, передает издание newatlas.com.

По словам исследователей данное устройство поможет в изучении влияния гравитации на течение времени и изменений времени по мере того, как Вселенная стареет. Также они считают, что атомные часы настолько чувствительны, что способны выявить тёмную материю и гравитационные волны.

[ + – ] Схема работы атомных часов Фото: engadget.com

Чтобы достичь большей точности, исследовали применили нестандартный метод. Вместо измерения случайно колеблющихся атомов, они сосредоточили устройство на квантово запутанных атомах. Для этого ученые "запутали" 350 атомов иттербия, частота колебаний которых соответствует частоте видимого света. Отслеживая эти колебания, ученые смогут различать всё меньшие промежутки времени.

В МИТ предположили, что если бы такие атомные часы существовали с момента зарождения Вселенной, они бы сбились до текущего момента менее чем на одну десятую секунды. А самые точные из существующих на сегодняшний день часов отстали бы на полсекунды.

Ранее стало известно, что ученым из Техасского университета в Далласе удалось усовершенствовать метод создания кремниевых кубитов. Согласно их заявлению, это даст возможность поставить на поток производство квантовых чипов. При этом свое открытие они сделали совершенно случайно.