Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км при помощи обычного оборудования

Исследователи готовы увеличивать дистанцию.

Исследователи из лаборатории Fermilab в ходе эксперимента смогли обеспечить мгновенную передачу квантового состояния по оптическим сетям. Дистанция при этом составила 44 км, сообщает издание hpcwire.com.

Квантовая телепортация (передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве запутанной пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздаётся в точке приёма, — Википедия) осуществляется методом разнесения на определенное расстояние так называемых запутанных кубитов (когда на кубиты наложена ненаблюдаемая связь, выражающаяся в том, что при всяком изменении над одним из нескольких кубитов остальные меняются согласованно с ним, — Википедия).

[ + – ] Для опыта использовалось оборудование, которое уже можно купить в магазине Фото: Fermilab

В ходе испытаний в Fermilab использовали обыкновенные однофотонные датчики, оптические сети и новое лабораторное оборудование. Передать квантовый кубит к связанному с ним и удалённому на 44 км другому кубиту удалось с точностью в 90%, что считается весьма хорошим показателем. В будущем ученые собираются увеличить дистанцию. Если им это удастся, то в перспективе квантовые вычисления можно будет организовать по типу кластерных, однако без преграды в виде ограничений пропускной способности сети.

"Мы очень довольны результатами. Это большое достижение на пути к созданию технологии, которая изменит наши представления о глобальных коммуникациях", — прокомментировал Панайотис Спенцурис, руководитель программы квантовой науки Fermilab.

Напомним: ранее стало известно, что ученые сделали открытие, благодаря чему можно начать массовое производство квантовых чипов. Также мы сообщали, что квантовый компьютер за 200 секунд решил задачу, на которую у обычного суперкомпьютера ушло бы 2,5 млрд лет.