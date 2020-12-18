Ученые поставили точку в спорах, что коронавирус не страшнее сезонного гриппа

Два масштабных исследования сравнили смертность среди пациентов от COVID-19 и гриппа.

Последние исследования наглядно демонстрируют, что коронавирус – это не просто более тяжелая версия гриппа. Основным фактором является высокая летальность при COVID-19. На этой неделе два масштабных исследования дали количественную оценку того, насколько смертелен коронавирус. Об этом сообщает Forbes.

Первое исследование

Работа была опубликована в Британском медицинском журнале. Авторы взяли пациентов, госпитализированных в больницы Департамента по делам ветеранов США в период с февраля по июнь. Их сравнили с пациентами госпитализированными с сезонными гриппом в период с 2017 по 2019 годы. Пациенты с COVID-19 умирали в пять раз чаще, чем госпитализированные с гриппом. Также коронавирусные пациенты нуждались в ИВЛ в 4 раза чаще и в 2,5 раза чаще попадали в реанимацию, чем люди с гриппом.

Чтобы наглядно показать уровень риска, авторы подсчитали, что на 100 пациентов с COVID-19 приходится 16,85 дополнительных смертей в сравнении со 100 пациентами, попавшими в больницу с сезонными гриппом.

Ученые подчеркивают, что в работе не сравнивались "типичные" случаи COVID-19 с аналогичными случаями гриппа. В обоих случаях исследуемая популяция включала пациентов, симптомы которых были достаточно тяжелы для госпитализации. Все они лечились в одной и той же больничной системе, поэтому обе исследуемые группы имели доступ к одинаковому стандарту лечения. Несмотря на это, результаты пациентов с коронавирусом были явно хуже.

Еще один нюанс заключается в том, что критерии госпитализации с коронавирусом и сезонным гриппом могли быть разными. В частности, вполне вероятно, что пониженный порог приема применялся в первые дни эпидемии COVID-19. Это означало бы, что в среднем люди, госпитализированные с COVID-19, имели более легкие симптомы, чем пациенты с гриппом. Если это так, то риск может быть недооценен в сравнении с гриппом. Иными словами, относительный риск коронавируса может быть больше, чем пятикратная разница, обнаруженная в исследовании.

Второе исследование

Возможно, самый большой недостаток первого исследования – это узкая группа людей, в которую вошли американские ветераны, чей возраст выше среднего.

Но второе исследование, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, проанализировало более молодых людей в возрасте 25-44 лет. Работа заключалась в том, чтобы сравнить смертность от всех причин в период пандемии коронавируса и за 2015-2019 годы.

Авторы обнаружили значительный рост количества смертей, зарегистрированных в 2020 году, в сравнении с предыдущими годами. Несмотря на то, что коронавирус намного реже летален в этой возрастной группе, чем среди пожилых людей, население в возрасте от 25-44 лет также гораздо реже умирает в целом. Ученые подсчитали, что в период с 1 марта по 31 июля 2020 года было зафиксировано на 18,5% больше смертей, чем раньше. Иными словами, это 11 899 "дополнительных" смертей из-за пандемии в США. Интересно, что только около 38% этих дополнительных смертей были напрямую связаны с COVID-19. Авторы предполагают, что коронавирус в то время просто не был достаточно широко диагностирован в исследуемой группе.

Результаты этих двух исследований не оставляют сомнений в том, что коронавирус намного опаснее гриппа. Для людей в возрасте от 25 до 44 лет он был гораздо смертоноснее, чем все остальные причины смерти. Единственный показатель в США, который подошел близко к цифрам COVID-19, это непреднамеренная смерть от опиоидов.