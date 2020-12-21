В созвездии Геркулес пропала черная дыра, она может гулять по окрестностям (видео)

Самые чувствительные космические телескопы не могут обнаружить гигантский объект в центре скопления Абель 2261.

Астрономы не могут понять, почему они находят сверхмассивную черную дыру в центре яркой галактики скопления Абель 2261 (A2261-BCG). Об этом сообщает Forbes.

Наблюдения велись с помощью космического рентгеновского телескопа NASA Chandra и космического телескопа Hubble, но обнаружить черную дыру пока не удалось. По словам автором исследования, наблюдаемая галактика ранее слилась с другой галактикой, и это могло привести к тому, что черная дыра была выброшена из галактики. Также остается вероятность, что оборудование NASA недостаточно чувствительно, чтобы обнаружить признаки такой колоссальной черной дыры.

Галактика находится в 2 млрд световых лет от Земли в созвездии Геркулес. Ученые использовали телескоп Chandra для поиска материала, который нагревается перед падением в черную дыру и производит рентгеновские лучи. Но ничего подобного найдено не было.

Авторы считают, что либо в центре галактики нет черной дыры, либо она притягивает материю слишком медленно, чтобы произвести заметный рентгеновский сигнал.

"Вполне очевидно, что в этой галактике когда-то была или есть гигантская черная дыра. Но до сих пор она ускользала от наблюдений с использованием самых чувствительных в мире оптических, рентгеновских и радиотелескопов", – говорит астрофизик из Университета Западной Вирджинии и ведущий соавтор статьи Сара Берк-Сполаор.

Команда использовала один из лучших рентгеновских телескопов, наблюдая за скоплением в течение 36 часов, и снова ничего не нашла.

Ученые предполагают, что сверхмассивная черная дыра могла быть выброшена из центра галактики в результате процесс, известного как гравитационно-волновая отдача, говорит астроном из Мичиганского университета и ведущий автор статьи Кайхан Гюлтекин. Частью этого процесса является слияние двух черных дыр. Он начинается с того, что две черные дыры вращаются вокруг друг друга. Во время вращения, каждая черная дыра будет излучать рябь в пространстве-времени, известную как гравитационные волны.

По словам Гюлтекина, по мере приближения друг к другу черные дыра излучают более сильные гравитационные волны. Иногда гравитационные волны излучаются асимметрично, но если они идут в одном направлении, тогда черные дыры сливаются в одну.

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Ученые предполагают, что максимальная скорость гравитационной отдачи может составлять более 5 тыс. км/с.

"Этого достаточно, чтобы полностью выбросить черную дыру из галактики. После этого, она начнет путешествие в межгалактическом пространстве. Если отдача будет еще сильнее, это может привести к появлению сверхмассивных черных дыр, которые смогут блуждать по Вселенной, оставаясь невидимыми", – отмечает Берк-Сполаор.

По ее словам, гравитационно-волновая отдача еще никогда не фиксировалась во время наблюдений, но была теоретизирована.

Второй автор исследования говорит, что пока рано делать вывод, что в галактике нет сверхмассивной черной дыры. Но если окажется именно так, то это была бы первая большая галактика без черной дыры в центре. Даже в центре Млечного Пути имеется своя сверхмассивная верная дыра, хотя и остается относительно неподвижной.