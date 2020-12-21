В Японии нашли альтернативу отпечаткам пальцев для идентификации человека

Подделать такие данные практически невозможно

Компания Hitachi выпустила устройство, которое считывает рисунок кровеносных сосудов на пальцах человека, передает портал NHK.

После сканирования данные связываются с информацией о кредитной карте пользователя через сервис облачных вычислений, что позволяет совершать покупки без кошелька или смартфона.

Разработчики пришли к выводу, что сфальсифицировать рисунок кровеносных сосудов сложнее, чем отпечатки пальцев, поскольку они находятся внутри организма.

Компания, разработавшая этот метод идентификации, предлагает воспользоваться технологией гостиницам для регистрации клиентов.

Однако Hitachi – не единственная компания, предложившая новые решения в области распознавания людей. Так, стартап Normee, штаб-квартира которого расположена в Токио, представила систему, которая идентифицирует лицо человека по линиям и форме кровеносных сосудов ладони, используя для этого снимок, сделанный с помощью планшета или смартфона.

Руководитель группы исследований и разработок компании подчеркнул, что эта система имеет много применений, поскольку для ее работы не нужно никакое специальное оборудование.

Тем временем в университете Нью-Йорка ученые обучили нейросеть подделывать отпечатки пальцев для взлома систем биометрии. Технология DeepMasterPrints не только изучила базу данных с отпечатками пальцев, но и научилась имитировать их. На первом этапе эксперимента нейросети удалось успешно применить каждый пятый сгенерированный отпечаток.