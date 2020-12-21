Наказывать собак нельзя, - ученые

Авторы нового исследования предупреждают владельцев собак, что наказания могут иметь для питомцев долгоиграющие последствия.

Португальские ученые выяснили, что использование наказания как основного стимула при обучении собак негативно сказывается на уровне их стресса, пишет BBC Focus.

К таким выводам исследователи пришли после наблюдения за поведением 92 собак-компаньонов с 7 центров дрессировок собак в Португалии, в которых использовали аверсивные методы, методы поощрения и смешанные методы дрессировки.

Так специалисты выяснили, что собаки, которых в центрах дрессировки наказывают (либо постоянно, либо немного), во время обучения чаще отворачиваются от дрессировщика, припадают к земле, трясутся, облизываются, зевают и скулят — то есть проявляют признаки напряжения и стресса.

По общим подсчетам, среди собак, при обучении которых использовали преимущественно наказания, проявлений напряжения было больше всего — хотя и среди собак, которых наказывали хотя бы иногда, напряжение тоже был высоким.

Ученые записывали тренировки на видео и тестировали образцы слюны собак на содержание гормона кортизола, свидетельствующего об уровне стресса, которому подвергались животные.

После сбора данных исследователи проанализировали видео с собаками и отметили проявление разного поведения и условного эмоционального состояния. Для этого ученые наблюдали за ушами, хвостом, положением тела собак, их движениями, вокализацией, облизываниями и тем, как они дышат: например, если хвост собаки поджат, тело напряжено, а уши прижаты назад, то собака считалась напряженной, а если она прыгала и виляла хвостом — радостной и возбужденной.

Собаки, обученные с использованием аверсивных и смешанных методов, демонстрировали больше форм поведения, связанных со стрессом, таких как приседание и визг, также их уровень кортизола был повышен после тренировки.

Далее исследователи приступили ко второй часте эксперимента. Для 79 животных провели когнитивные тесты в незнакомом месте, чтобы измерить их эмоциональное состояние.

Ана Катарина Вейра де Кастро из Университета Порту и ее коллеги обнаружили, что собаки из центров, использующих аверсивные методы, более пессимистично реагируют на неоднозначные ситуации по сравнению с собаками, получающими смешанное или основанное на вознаграждении обучение.

Предыдущие изучения, основанные на опросах, и неофициальные данные свидетельствуют о том, что методы обучения, применяющие наказания, могут лишь снизить благосостояние животных.

Ученые пришли к выводу, что использование наказания при обучении собак, причем даже в небольшом количестве, может негативно сказаться на самочувствии животных: их стресс будет выражаться как в поведении (они будут больше напряжены и менее радостны), так и на физиологическом уровне — уровень кортизола в их слюне будет выше.

Так как стресс негативно сказывается на самочувствии, авторы отмечают, что чрезмерное использование наказания при обучении может ухудшить здоровье собаки — причем даже вне обучающей среды, дома.

Напомним, что коричневая чихуахуа из Пуэрто-Рико по кличке Волшебная Милли вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая крошечная собака на планете.