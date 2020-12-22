Изменение климата: ученые рассказали, каким будет 2021 год

Метеорологи рассчитали, насколько поднимется глобальная температура на планете.

Ученые из Метеорологического бюро Великобритании прогнозируют, что 2021 год будет немного прохладнее, но все равно останется одним из шести самых теплых. Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей, в мире, вероятно, будет примерно на 1 градус по Цельсию теплее, чем показатели в доиндустриальную эпоху. Следующий год станет седьмым по счету, который приблизился к вышеупомянутой отметке или превысил ее.

Согласно прогнозам Метеорологического бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91–1,15° C выше, чем в 1850-1900 гг. Средняя температура составит 1,03° C.

Ожидаемые температуры в 2021 году немного ниже, чем в предыдущие годы, из-за такого явления, как Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры уносят поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в сторону Филиппин. Вместо них на поверхность выходят более холодные воды из глубин океана.

Ожидается, что Ла-Нинья снизит температуру поверхности моря на 1-2° C, что поможет 2021 году избежать рекордных температур.

"Глобальная температура в 2021 году вряд ли станет рекордной из-за влияния нынешней Ла-Нинья, но она будет намного теплее, чем в прошлые годы с Ла-Нинья, такие как 2011 и 2000 годы из-за глобального потепления" – говорит глава отдела долгосрочных прогнозов Метеорологического бюро Адам Скейф.

Исследователи говорят, что эффект Ла-Нинья, хотя и является важным, в значительной степени затмевается потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.

В 1999-2000 годы было сильно Ла-Нинья, но с тех пор глобальные температуры выросли на 0,4° C.

"Изменение цикла Ла-Нинья/Эль-Ниньо является вторым по важности фактором в определении температуры Земли, но все затмевается эффектом от парниковых газов в атмосфере", – отмечает ученый из Метеорологического бюро Ник Данстон.

2016 год пока остается самым теплым за всю историю наблюдений, 2020 год соперничает за второе место с 2019 годом. Ученые ожидают, что 2021 годы выйдет на шестое место.