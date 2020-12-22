В Канаде был найден волчонок из ледникового периода (фото)

Мумия молодой самки волка, которая оставалась запертой в вечной мерзлоте в течение 57 тыс. лет, раскрыла некоторые из своих секретов.

Мумифицированный серый волк (Canis lupus) был обнаружен золотодобытчиком, при раскопках вечной мерзлоты в канадском Юконе в июле 2016 года на золотых месторождениях Клондайка близ Доусона, пишет Science Alert.

"Она - самый полный образец волка, который когда-либо был найден в ледниковый период. Все ее мягкие ткани, ее шерсть, ее кожа, даже ее маленький носик все еще там. Это действительно редкость", - сказала ведущий автор Джули Мичен, доцент анатомии Университета Де-Мойн в Айове.

Несколько типов анализов, включая радиоуглеродное датирование, отбор образцов ДНК и измерения уровней различных изотопов кислорода, подтвердили, когда щенок умер. В частности, рентгеновские снимки скелета и зубов также показали, что волчице, которую назвали Жур (на языке Хэн местного народа Тшондэк-Хвэчин это означает "волк" ), было всего 7 недель, когда она встретила свою безвременную смерть.

Фото: Government of Yukon

Помимо того, что мумия Жур была самым полным из когда-либо обнаруженных волков ледникового периода, она также была особенно важна для исследователей, потому что ее нашли в Северной Америке.

"Эти типы образцов могут быть довольно распространены в Сибири, но добраться до них гораздо труднее", - отметила Мичен.

Таким образом, к останкам было намного проще получить доступ и изучить, а также они предоставили редкую возможность увидеть, откуда произошли североамериканские волки.

Мичен и его коллеги реконструировали митохондриальный геном Жур - геном, обнаруженный в энергетических структурах клеток, называемых митохондриями, которые передаются по материнской линии, обнаружив сходство как с берингийскими волками, вымершей группой, которая жила в древнем Юконе и на Аляске, так и с русскими серыми волками.

По словам исследователей, родство щенка с популяциями из Северной Америки и Евразии является доказательством древнего смешения континентов через Берингийский сухопутный мост и древний наземный мост, который когда-то соединял Аляску и Россию.

Фото: Governme of Yukon

Наличие такого неповрежденного экземпляра для изучения также дало исследователям возможность посмотреть, что ели волки ледникового периода.

"Когда я посмотрела на рентгеновские снимки и увидела ее кишечник, это вызвало у меня легкое волнение. Я никогда раньше не видела кишечника возрастом 57 тыс. лет", - подчеркнула Мичен.

В конце концов, анализ костей, а не содержимого ее желудка, позволил команде восстановить диету Жур. За свою короткую жизнь она питалась в основном рыбой, такой как чавыча, которая в настоящее время нерестится в реке Клондайк на Аляске. Это не редкость и для современных волков, которые, как было показано, сезонно переходят на рыбный рацион питания.

Одна из самых больших загадок, окружающих Жур, - это то, как она была мумифицирована и почему она осталась одна. Исследователи предполагают, что она была убита, когда ее логово рухнуло на нее. Это могло бы объяснить, почему останки так хорошо сохранились, потому что они были мгновенно захоронены в холодной, сухой и герметичной среде.

Но если она действительно умерла таким образом, возникает вопрос - а где же остальные члены ее семьи? Учитывая ее возраст, маловероятно, что она когда-либо была бы в берлоге без матери или братьев и сестер.

Фото: Cheryl Kawaja/CBC

"Может быть, мама, братья и сестры находились за пределами логова, когда оно рухнуло, и Жур осталась одна внутри него. А, возможно, она была единственным щенком, хотя это маловероятно, поскольку обычно у волков бывает несколько щенков одновременно", - добавила Мичен.

Подобные открытия могут стать более распространенными, поскольку земной шар постоянно нагревается, и когда-то твердая вечная мерзлота начинает таять и раскрывать спрятанные секреты.

"С одной стороны, мы всегда рады делать подобные открытия, но с другой, это показатель того, что планета нагревается и это негативно влияет на окружающую среду", — подытожила Мичен.