В Солнечной системе могла существовать неизвестная мини-планета, богатая водой, - ученые

Ученые пришли к такому выводу, изучив метеорит Альмахата Ситта.

Метеорит обнаружили в 2008 году. Он пролетел в небе над Суданом и рассыпался на множество осколков в Нубийской пустыне, пишет Science Alert.

Этот объект стал известен как Альмахата Ситта: коллекция из примерно 600 фрагментов метеорита, кропотливо обнаруженных исследователями и получивших свое название "Станция Шесть" в честь ближайшей железнодорожной станции.

Уникальность Альмахата Ситты заключалась в том, что она представляла собой нечто беспрецедентное в астрономии: впервые столкновение с астероидом было успешно предсказано учеными.

С тех пор осколки этого астероида, названного 2008 TC3, были проанализированы исследователями в поисках химических ключей к происхождению этого таинственного и далекого камня.

"Наш удивительный результат предполагает существование большого, богатого водой родительского тела", - рассказала первый автор и планетарный геолог Вики Гамильтон из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

В новой работе Гамильтон и ее коллеги анализировали лишь мельчайшие кусочки этого замечательного космического камня.

"Нам выделили для изучения 50-миллиграммовый образец Альмахата Ситта. Мы установили и отполировали крошечный осколок и использовали инфракрасный микроскоп, чтобы изучить его состав", - объясняет Гамильтон.

Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка, фрагмента под названием AhS 202 была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол. Для образования этого типа минералов требуются продолжительные периоды сильной жары и давления, что обычно не представляется возможным в углеродистых хондритовых (CC) метеоритах.

Выводы предполагают, что 2008 TC3, скорее всего, когда-то принадлежал гораздо большему телу — чему-то настолько большому, что фактически принадлежал к тому же классу, что и Церера — карликовая планета, которая представляет собой самый большой известный объект в главном поясе астероидов Солнечной системы, между орбитами Марса и Юпитера.

"Большинство родительских тел метеоритов CC имеют диаметр менее 100 км и, следовательно, не будут достаточно большими, чтобы создать диапазон условий давления и температуры, представленных в минеральном составе AhS 202. Таким образом, наша интерпретация заключается в том, что первоначальное родительское тело AhS 202, вероятно, было неизвестным объектом, потенциально размером с Цереру", - объясняют авторы в своей статье.

Несмотря на то, что гигантского астероида больше не существует, это не отменяет того, что подобные ему могли находиться в Солнечной системе. Однако пока ученые не нашли следов этих больших, богатых водой тел в восстановленных фрагментах метеорита 2008 ТС3.

Точно так же, как астероиды Рюгу и Бенну раскрывают новые факты о своем составе, отличающихся от большинства известных метеоритов, многочисленные осколки TC3 2008 года доказывают, что в космических камнях есть нечто большее, чем могут полностью объяснить существующие гипотезы.

"Мы не считаем, что AhS 202 является спектральным аналогом Бенну или Рюгу, скорее, AhS 202 является случайным источником информации о ранних материалах Солнечной системы, которые не представлены целыми метеоритами в наших коллекциях. Разница между его минералогией и минералогией известных CC-метеоритов предполагает, что уникальные образцы, такие как AhS 202 могут быть важными недостающими элементами в нашем понимании разнообразия родительских астероидов", — заключают исследователи.