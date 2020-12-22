В Израиле нашли 3800-летний кувшин со скелетом ребенка внутри

Находка была сделана в одном из первых портовых городов в мире.

В Израиле археологи обнаружили кувшин возрастом 3800 лет, в котором был скелет младенца. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученые, в давние времена подобная практика была достаточно распространена, но до сих пор непонятно, с какой целью младенцев хоронили в кувшинах.

"Из практических соображений, тела могли быть слишком хрупкими, люди чувствовали необходимость защитить их от окружающей среды, даже если младенцы были уже мертвы. Также есть версия о том, что сосуд символизировал утробу матери, таким образом люди возвращали детей Матери-Земле, оставляя их под символической защитой", – говорит археолог Израильского управления древностей Йоав Арбель.

Город Яффа, которому 4 тыс. лет, где был найден кувшин, является старой частью Тель-Авива, второго крупного города в Израиле. По словам Арбеля, это был один из первых портовых городов в мире, который почти непрерывно было оккупирован с 900 г до н.э.

"Мы говорим о городе, которым управляло много разных людей", – отмечает Арбель.

Несмотря на то, насколько диким кажется захоронение детей в кувшинах современному человеку, это было не редкостью для региона в прошлом.

"В Израиле были разные периоды, когда младенцев хоронили в кувшинах. Например, бронзовый век – менее 100 лет назад", – подчеркивает археолог.

Во время раскопок исследователи также обнаружили 30 монет, относящихся к 12-13 вв., а также к концу 18 и началу 20 вв. Были найдены и керамические изделия Османской империи, 95 фрагментов стеклянных сосудов Римской империи и крестоносцев.

Кроме этого, была обнаружена остроумная древнегреческая мозаика, найденная около некрополя IV или V века нашей эры. На ней было написано: "Наберитесь мужества, все, кто здесь похоронен. Вот и все!".