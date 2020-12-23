В Кении новый вид млекопитающих живет на деревьях и состоит в родстве со слонами

Исследователи обнаружили новую разновидность древесного дамана.

В тропических лесах Кении были обнаружен новый вид ночных млекопитающих, чьи ближайшие родственники слоны. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, маленькое млекопитающее, известное как древесный даман, напоминает кролика с короткими ушами, а его ближайшими родственниками являются слоны.

Биологи из Хельсинского университета смогли проанализировать крики или "вокализации" трех малоизвестных древесных млекопитающих: древесного дамана – разновидности Dendrohyrax и двух видов галаго – маленьких лемуровидных приматов.

Фото: HANNA ROSTI

Как оказалось, крики таких видов галаго, как Paragalago и Otolemur были относительно похожими, но голоса дамана содержали большее разнообразие. Тогда "вокализации" последних сравнили с криками родственных им животных. На основе этого анализа ученые предположили, что столкнулись с новым видом.

Новый вид Hyraxes может издавать громкие крики, достигающие более 100 децибел, но акустический анализ показал, что млекопитающее издает характерный звук, который отличается от "песен" его собратьев.

Также ученые выяснили, что каждая песня состоит из нескольких слогов, которые комбинируются и повторяются по-разному, чтобы создать крик, который может длиться более 12 минут.

По словам одного из авторов исследования Ханны Рости, поющие животные являются самцами, которые пытаются привлечь самок, желающих спариться.