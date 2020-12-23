NASA показало, какими будут "7 минут ужаса" для марсохода Perseverance (видео)

Космическое агентство создало видеоролик, в котором подробно показало все этапы приземления марсохода на Красную планету.

NASA выпустило анимированный ролик, показывающий, как новый марсоход Perseverance будет приземляться на Марсе 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает ВВС.

Местом для посадки был выбран кратер Джезеро, где аппарат займется поисками следов жизни на планете в прошлом. Но для того, чтобы взяться за научную работу, марсоходу сперва нужно мягко приземлиться.

Последовательность маневров, необходимых для приземления на Марс, часто называю "семью минутами ужаса" и не без оснований. Слишком много задач придется выполнить за коротки промежуток времени, иначе миссия обернется самой дорогой ямой на Красной планете.

Более того, посадка марсохода Perseverance будет проходить в автономном режиме. Марс находится от Земли в 209 млн км, поэтому задержка сигнала не позволит руководить миссией с нашей планеты. Каждая задача, представленная в анимации, будет осуществляться бортовыми компьютерами.

Все начнется на высоте более 100 км над Марсом, где марсоход Perseverance встретится с первыми облаками марсианской атмосферы. В этот момент аппарат в защитной капсуле будет двигаться со скоростью 20 тыс. км/ч. Менее чем за 400 секунд система спуска должна снизить скорость до менее 1 м/с.

Здесь большую часть работы должен выполнить тепловой экран.

По мере того, как капсула будет все глубже погружаться в марсианскую атмосферу, она будет нагреваться до температуры более 1000° C. В это же время, такое сопротивление должно резко замедлить падение.

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К тому времени, когда сверхзвуковой парашют будет выпущен из задней части капсулы, ее скорость будет снижена до 1200 км/ч.

Perseverance будет парить на парашюте шириной 21,5 м чуть больше минуты, уменьшая свою скорость.

Но самые сложные этапы миссии будут еще впереди.

На высоте 2 км на скорости 100 м/с марсоход Perseverance и марсианский вертолет Ingenuity должны отделиться от капсулы в специальной люльке. На ней будут запущены восемь ракет, чтобы еще не развернутые марсоход и вертолет смогли зависнуть в воздухе. На поверхность аппаратура спустится при помощи нейлоновых шнуров.

Но и это еще не все.

Когда Perseverance коснется твердой поверхности, он должен будет немедленно перерезать тросы, иначе его утащит за собой люлька, которая должна отлететь на безопасное расстояние.

Последовательность действий похожа на приземление последнего марсохода NASA Curiosity. Тем не менее, инструменты навигации были улучшены, чтобы Perseverance смог приземлиться в точно обозначенную точку на планете.

Также стоит помнить, что необходимое время, чтобы радиосигнал достиг Земли с Марса, составляет примерно 700 секунд. Это означает, что NASA не сразу узнает, удалась ли посадка Perseverance на Красную планету.

Но марсоход будет записывать свой спуск на камеру с помощью камеры и микрофонов. Медиа-файлы будут отправлены на Землю после приземления, но при условии, что Perseverance выживет.