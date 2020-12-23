Тюлени общаются на тайном языке, похожем на разговор Вуки и R2-D2 из "Звездных войн"

Исследователи обнаружили девять новых типов ультразвуковых сигналов, которыми часто пользуются тюлени.

Ученые обнаружили, что в Антарктиде тюлени издают неслышимые человеку звуки, которые на суше похожи на мычание Вуки, а под водой на щебет R2-D2. Об этом сообщает Science Alert.

"Крики тюленей моря Уэдделла создают почти невероятный потусторонний звуковой ландшафт подо льдом. Это действительно звучит так, как будто вы находитесь в центре космической битвы из "Звездных войн" с лазерными лучами и всем остальным", – говорит ведущий автор исследования из Университета Орегона Пол Чико.

Но, чтобы услышать эти звуки нужно быть инопланетянином или дроидом, они абсолютно неслышны человеческому уху. Чико и его коллеги смогли обнаружить шумы поле двух недель прослушивания тюленей Уэдделла с помощью специального гидрофона.

До открытия, исследователи знали о 34 криках тюленей, слышимых человеческим ухом. Теперь же к ним добавилось еще 9 новых типов ультразвуковых сигналов. Последние включают в себя трели, свист и чириканье, иногда состоящее из нескольких гармонизированных тонов.

По словам исследователей, люди слышат в звуковом диапазоне от 20 до 20 тыс. герц (или 20 кГц). Большинство обнаруженных звуков, издаваемых тюленями, превышали 21 кГц, а некоторые повышались до 30 кГц. Один пронзительный свист достиг 49,8 кГц, а несколько тонов доходили до 200 кГц. Такой диапазон не могут услышать не только люди, но и кошки, собаки и даже некоторые летучие мыши.

Пока ученые не уверены, для чего тюленям необходимо извлекать подобные звуки, ничего подобного не было замечено у других млекопитающих, таких как морские львы или моржи. По словам Чико, звуки могут быть просто бонусными элементами разговора, чтобы "выделяться среди всего низкочастотного шума, как переход на другой канал общения".

Теоретически возможно, что шумы участвуют в эхолокации – биологическом сонаре, который используют такие животные, как дельфины и летучие мыши, чтобы ориентироваться в темных местах. Но пока нет свидетельств того, что тюлени пользуются эхолокацией. Хотя для тюленей, который могут нырять на глубину более 600 метров и охотиться в темноте арктической зимы, такое умение пришлось бы кстати.