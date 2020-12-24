Бомба замедленного действия. Под Северным Ледовитым океаном нашли залежи парникового газа

Большая часть вечной мерзлоты находится на континентальном шельфе под водой.

Ученые считают, что изменение климата может ускорить выброс парниковых газов из-за таяния вечной мерзлоты под Северным Ледовитым океаном. Об этом сообщает Live Science.

Углерод и метан в настоящее время находятся в ловушке подводной вечной мерзлоты. Отложения сформировались к концу палеолитического ледникового периода и покрылись 120 метрами морской воды около 18 000–14 000 лет назад, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

По словам автора исследования из Университета Бригама Янга Сайедех Сара Сайеди, большая часть вечной мерзлоты находится на континентальном шельфе под Северным Ледовитым океаном.

"Поскольку этот осадок находится в таком недоступном месте, есть лишь немного разрозненных данных о том, сколько углерода и метана захоронено там и быстро эти газы уходя в океан и атмосферу", – говорит Сайеди.

Некоторые ученые считают этот резервуар с парниковым газом бомбой замедленного действия, которая может внезапно попасть в атмосферу и вызвать климатическую катастрофу. Но Сайеди и ее коллеги предполагают другой сценарий: вместо внезапного выброса, эти газы медленно и неуклонно просачиваются из вечной мерзлоты на протяжении веков. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, все еще может ухудшить ситуацию за счет увеличения скорости выброса, но это ускорение будет происходить в течение нескольких столетий, а не десятилетий.

"Тем не менее, решения, которые мы принимает сегодня, повлияют на наше завтра", – отмечает Сайеди.

Команда ученых попыталась составить исчерпывающую картину подводной мерзлоты, используя отдельные данные, доступные в настоящее время. Они также попросили 25 ученых, занимающихся вечной мерзлотой, дать оценку тому, сколько органического углерода скрыто в каждом конкретном слое вечной мерзлоты.

В итоге оказалось, что вечная мерзлота в настоящее время содержит около 60 млрд тонн метана и 560 млрд тонн органического углерода.

По их оценкам, ежегодно около 140 млн тонн двуокиси углерода и 5,3 млн тонн метана выбрасываются из вечной мерзлоты в атмосферу. Для примера, такое количество соответствует углеродному следу Испании. При этом авторы отметили, что из-за нехватки данных эти оценки выбросов остаются весьма неопределенными.

Фактически, в течение следующих 300 лет эксперты ожидают, что темпы выбросов парниковых газов из подводной вечной мерзлоты значительно увеличатся, если выбросы углерода в результате деятельности человека продолжатся в прежнем темпе. Если выбросы будут расти в течением 21 века, вечная мерзлота будет выделять в четыре раза больше парниковых газов.

По словам Сайеди, игнорируя подводную вечную мерзлоту в моделях изменения климата, ученые рискуют неправильно рассчитать количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, что может исказить наши цели по сокращению выбросов.