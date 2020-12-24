На ракете "Рудольф". Санта-Клаус получил лицензию на коммерческий полет на МКС

Лицензия на миссию включает в себя как запуск, так и операцию по возвращению на Землю.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что выдало Санта-Клаусу специальную коммерческую лицензию для полета на МКС с экипажем. Об этом сообщает Space.com.

Однако Санта не собирается лететь на капсуле SpaceX Crew Dragon. Он совершит путешествие на борту "своей космической капсулы StarSleigh-1 (Звездные сани-1), питаемой от ракеты Рудольф", говорится в сообщении FAA.

"Лицензия на миссию включает в себя как запуск, так и операцию по возвращению на Землю. Миссия будет осуществляться с космодрома в США", – заявили в FAA.

Какой именно будет использоваться космодром не говорится. Но комплекс тихоокеанского космодрома на Аляске, с которого недавно стартовала коммерческая миссия Astra, был бы очевидным выбором, учитывая его относительную близость к Северному полюсу.

Но Санта бывал на МКС и раньше, в противном случае космонавты не получали бы подарков на Рождество. Правда, как он совершал предыдущие полеты, остается загадкой.

Возможно, Санта укрывался на борту космических шаттлов NASA и российского "Союза", единственных транспортных средств, которые летали к МКС до этого. В этом году состоялась первая коммерческая миссия Crew Dragon.

Но большую часть времени в канун Рождества Санта все же проведет на Земле. Его путешествие по земному шару можно отследить с помощью радаров Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).