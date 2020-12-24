Млечный Путь полон мертвых инопланетных цивилизаций, – ученые

Исследователи составили карту возникновения и исчезновения разумной жизни в галактике.

Ученые считают, что большинство инопланетных цивилизация в Млечном Пути, вероятно, уничтожили сами себя. Об этом сообщает New York Post.

К такому выводу пришли трое физиков из Калифорнийского технологического института. Они использовали инструменты современной астрономии и статистическое моделирование, чтобы составить карту возникновения и исчезновения разумной жизни в Млечном Пути.

Полученные результаты представляют собой обновление известного уравнения, которое вывел основатель Search for Extraterrestrial Intelligence Фрэнк Дрейк написал в 1961 году. Уравнение Дрейка – это формула, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт.

Новое же уравнение более конкретно и определяет, где и когда наиболее вероятна жизни в Млечном Пути, а также учитывается наиболее важный фактор: склонность разумных существ к самоуничтожению.

К тому же авторы рассмотрели и ряд других факторов, влияющих на распространение жизни. Например, преобладание солнечноподобных звезд с экзопланетами, частота смертоносных взрывов сверхновых, вероятность и время, необходимое для развития разумной жизни при подходящих условиях.

Моделируя эволюцию Млечного Пути во времени с учетом этих факторов, ученые обнаружили, что вероятность появления жизни достигает пика примерно в 13 тыс. световых лет от центра галактики и спустя 8 млн лет после образования самой галактики. Для сравнения, Земля находится примерно в 25 тыс. световых лет от центра галактики, а человеческая цивилизация возникла через 13,5 млрд лет после образования Млечного Пути.

Фото: Cai et al.

С точки зрения галактической географии человечество является пограничной цивилизацией, которая возможно, позже остальных пришла к самоосознанию.

Ученые предполагают, что те инопланетные цивилизации, которые существуют на сегодняшний день в галактике, скорее всего, молоды. Отмечается, что древняя разумная жизнь с большей вероятностью уничтожила бы себя к нынешнему времени. Также исследователи обнаружили, что даже если бы галактика достигла своего цивилизационного пика более 5 млрд лет назад, то большинство этих цивилизаций уже самоуничтожились.

Последний фактор – самая неопределенная переменная. Как часто цивилизации уничтожают сами себя? Но данный фактор также наиболее важен для определения того, насколько широко распространены цивилизации. Даже чрезвычайно низкой вероятности хватит для того, чтобы считать большинство пиковых цивилизаций Млечного Пути мертвыми.