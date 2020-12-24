В чешском монастыре нашли "гвоздь от распятия Христа"

Шкатулка с реликвией была спрятана в тайной комнате от гуситов еще в 1420 году

Археологи, исследуя Милевский монастырь в городе Милевско на юге Чехии, внезапно обнаружили тайный проход, ведущий в секретную комнату, где была спрятана коробка со священной реликвией, предположительно одним из гвоздей, которыми был распят Иисус Христос. Об этом пишет Daily Mail.

Старинный деревянный ящик, сделанный не раньше пятого века, был изготовлен из лиственницы, произрастающей в субтропическом климате Израиля и дуба. Его крышку украшала золотая пластина с буквами IR, что значит Iesus Rex (Иисус — Царь). В шкатулке был спрятан шестидюймовый гвоздь, предположительно – это один из гвоздей, которыми распяли Христа.

[ + – ] Остатки от шкатулки и золотой крест

[ + – ] Остатки от шкатулки и золотой крест

Так это, или нет, покажет углеродный анализ, который намерены провести исследователи. Что это за гвоздь, как и когда он попал в Милевский монастырь – неизвестно. Записи об этом наверняка были в монастырской библиотеке, однако монастырь, построенный в 1187 году, был захвачен войсками гуситов в 1420 году и занят дворянами, которые устроили тут штаб. Все статуи, иконы и священные книги были уничтожены. Ученые считают, что монахи, зная о приближении гуситов, спрятали главную свою реликвию, намереваясь позже вернуться за нею, но это им не удалось. А тайник оказался настолько хорош, что оставался нетронутым все эти годы.

[ + – ] Тайный проход в Милевском монастыре [ + – ] Тайный проход в Милевском монастыре

На самом деле, история гласит, что гвозди Креста Спасителя (Святые Гвозди) были обнаружены августой Еленой, матерью императора Константина Великого, и иерусалимским епископом Макарием в 325 г. в ходе раскопок в Иерусалиме, предпринятых для поиска христианских реликвий. Гвозди и часть Животворящего Креста Елена отправила в Рим своему сыну. Один из гвоздей был вделан в шлем императора, второй был перекован в удила для его боевого коня, третий — вставлен в императорский венец, четвертый — вплавлен в золотую статую Константина Великого, установленную затем на колонне в Новом Риме (Константинополе). В конце VIII в. две микроскопические частицы одного из гвоздей были помещены во франкское так называемое "копье Судьбы", ставшее одной из реликвий императоров Священной Римской империи германской нации.

[ + – ] Золотой крест

[ + – ] Милевский монастырь

В правление императора Мануила I (1143-1180), после третьего обрушения и окончательной гибели золотой статуи Константина, гвоздь был изъят и передан на хранение в храм Богородицы Фаросской на территории Большого дворца в Константинополе. В 1204 г. множество реликвий, в том числе и два гвоздя, попали в руки латинян и были вывезены в Западную Европу.

С XIV в. и до наших дней гвоздь, перекованный в удила, хранится в Миланском кафедральном соборе в Италии. Второй гвоздь с 1356 г. находится в соборе Святого Петра в немецком городе Трир. Третий гвоздь хранится в музее московского Кремля, а четвертый — в храме Святого Креста Иерусалимского в Риме. Кроме этого, известно еще около 30 почитаемых гвоздей, в числе и гвоздь, хранящийся в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, эти гвозди использовались как орудия казни христиан во времена гонений в первые века от Рождества Христова. Возможно, гвоздь из чешского тайника, это именно такая реликвия.