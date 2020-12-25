Работодатели ищут людей, которых уже не нужно мотивировать, – Сергей Шиндер

Многие слышали об успехах наших соотечественников в IT-индустрии, но не все молодые специалисты знают, как правильно сделать первый серьезный шаг.

Как правильно проходить собеседование? С кем стоит сотрудничать, а кого лучше обходить стороной? Где больше платят и кто главный педант?

На эти и другие вопросы нам ответил Сергей Шиндер – IT-консультант, разработчик и менеджер проектов, который за 22 года работы изучил особенности каждого региона мира и имеет за плечами позитивный опыт сотрудничества с крупными игроками рынка.

Как вы пришли в IT?

Мой путь начался ещё в конце 90-х. Я даже не думал, на кого поступать учиться, потому что с 14 лет начал программировать на бейсике. В 1989 году пришел, как тогда это называли, в компьютерный кружок. И мне там понравилось. В то время это все казалось чем-то новым и неизведанным, киберпанком.

Поэтому в 1997-м я легко поступил в London Guildhall University по направлению «Компьютеры и информационные системы». И тут оказалось, что на занятиях мне скучно. На лекциях говорили о том, что я уже освоил и теоретически, и практически.

Следует заметить, что высшее образование дает основу, но в то же время и сейчас очень отстает от скорости развития технологий. Поэтому хороший специалист не перестает развиваться и всегда занимается самообразованием.

Звучит достаточно пафосно. Вы из золотой молодежи?

Я был далеко не студентом-мажором. Конечно, родители мне помогали, но я с первого курса постоянно искал подработки.

На стройке?

Мне повезло. Я строил, но не дома, а стартап. В конце первого учебного года я устроился на стажировку в молодую компанию Shield Enterprisess. Это была большая удача и мой личный успех – в таком возрасте получить отличную возможность для прокачки скилла. Ну и стабильный заработок. Можно сказать, что моя профессиональная карьера началась за год до миллениума, в 1999-м. Рад, что мне тогда удалось спасти спину от кирпичей на стройплощадке.

Чем занимался тот стартап?

Мы разрабатывали портал, который объединял в себе все поисковые движки. У нас можно было искать информацию сразу в нескольких поисковиках.

В каких направлениях вы сейчас работаете?

Консультирую, плюс разработка. Мой опыт позволяет собирать и вести высококлассные команды. Я знаю, как и чем замотивировать людей, направить в нужную сторону. Разработка больших проектов – это всегда командная игра.

С кем из крупных игроков на рынке вы сотрудничали?

Из интересных и публичных проектов могу назвать Fujitsu — помогали им наладить работу платежных шлюзов, а также работу с BMC Software. Я постоянно работаю с большими компаниями или их подразделениями. Но часто из-за условий договоров и просто с профессиональной точки зрения не могу озвучивать названия и характер сотрудничества.

На Западе люди следят за информационной гигиеной и очень пекутся о своих коммерческих тайнах. Это можно считать особенностью моего бизнеса — не о всех кейсах можно говорить, даже если очень хочется потешить свое самолюбие. Службы безопасности некоторых IT-гигантов по влиятельности можно сравнивать с соответствующими службами среднего европейского государства.

Сейчас мало создать революционный продукт. Его еще нужно первым запустить на рынок. Думаю, что вы слышали словосочетания «промышленный шпионаж» и «черный пиар». В IT-бизнесе с этим все очень серьезно.

Вы так говорите из-за большого скандала в индустрии, связанного с хищением данных у SoftServe?

В том числе. Я никогда с ними не сотрудничал, но представляю ужас разработчиков. Хакеры выкачали из серверов исходный код новых продуктов и много другой конфиденциальной информации.

Как зарубежные работодатели относятся к выходцам из постсоветского пространства?

На наших соотечественников есть спрос. Их знают, ценят и уважают. У нас хорошая математическая школа, а это основа. Но еще важно понимать, что все индивидуально. Окончательное решение при приеме на работу принимается на собеседовании, а не после прочтения резюме. Важно умение себя преподнести, знание английского и, что ценят на Западе, открытость и умение улыбаться. Особенно с последними двумя пунктами на постсоветском пространстве проблемы.

И не забывайте, что решение принимает живой человек, а не робот. Вы можете быть семь пядей во лбу, но во время интервью сказать глупость. И все.

Чем отличаются работодатели в США, Европе и Азии? С кем комфортнее работать и где больше платят?

Самые высокие зарплаты в Штатах и Европе, но я бы на первое место поставил американцев. И по поводу легкости в работе я бы, опять же, первое место отдал им. Американцы довольно легко общаются, просто. Они дают тебе как разработчику больше личной свободы. У них приветствуется плюрализм мнений. Они любят разных людей из разных стран. Они любят общаться. Или делают вид, что любят. Но это неважно.

На втором месте — Европа. Но Европа большая: есть Великобритания, Германия, Франция, Голландия, Бельгия и соседняя Польша — это все абсолютно разный менталитет. Европа настолько разная, что я бы говорил по поводу работодателей из каких-то конкретных стран.

Если между нами, то немцы - педанты мирового масштаба. Но, думаю, кому-то может подойти их стиль. С англичанами тоже не все находят общий язык. У голландцев, французов и бельгийцев – больше свободы. Поляки и чехи меньше платят, но очень любят все контролировать. Что же касается стран Азии, то рекомендую с ними сотрудничать очень аккуратно. С кем хорошо работать – так это Объединенными Арабскими Эмиратами. В ОАЭ всегда много разработки, высокие оклады и крутые проекты. Все, что восточнее Эмиратов, я бы не рекомендовал.

Поймите меня правильно, работать можно со всеми, когда вы уже набрались опыта и знаете подводные камни. Я же искренне переживаю за талантливую, но неопытную молодежь. После неудачных контрактов, люди часто теряют веру в себя и потом долго стоят на месте. Боятся двигаться дальше обжитых мест.

Наиболее востребованная профессия на IT-рынке в 2021-м году?

Разработчик. Возможно, что так будет и в 3021-м. Она делится на два типа: те, которые занимаются разработкой бекэнда приложений, и те, которые занимаются разработкой фронтэнда. Есть разработчики, которые занимаются разработкой игр – это отдельное направление. Есть разработчики, которые занимаются мобильной разработкой. Одним словом, разрабатываем под то, что требует рынок. Конкретно же сейчас очень востребованы специалисты на бекэнде.

Околоджавовские новые вещи, типа котлина и скала (особенно котлин набирает популярность). Что касается не околоджавовского, то это питон. На фронтэнде: реакт и ангуляр – два наиболее популярных фреймворка.

Если короче, то «все разработчики важны, все разработчики нужны».

Могут ли курсы заменить диплом?

Скажем так, диплом – это больше политическая необходимость, нежели практическая. На моей памяти у меня диплом за 22 года работы потребовали только в одном месте и всё. В остальных на него никто не смотрел. Я знаю людей, которые нигде не учились, знаю людей, которые закончили просто курсы, но это им не мешает быть хорошими разработчиками. Наличие или отсутствие свидетельства об окончании ВУЗа скажется, если вы захотите переехать в какую-то страну по рабочей визе. В таком случае это обязательная часть необходимого пакета документов.

Процесс же отбора кандидатов на вакантную должность – это просто собеседование, которое вы можете пройти без профильного образования или не пройти с красным дипломом.

Вы сказали, что на собеседовании не просят показать диплом. А что тогда спрашивают?

Зависит от многих факторов, но вам точно не будут задавати вопросы из экзаминационных билетов. Все вопросы будут носить прикладной, практический характер с поправкой на уровень вакантной должности.

Если вы идете на джуниор-разработчика, то в таком случае проходит собеседование, чтоб понять, с чем вы вообще работали и насколько вы «плаваете — не плаваете». Если идете на мидла, то там уже будут смотреть, как вы можете решать задачи. Если же на сениор, то вы должны уметь самостоятельно работать, решать нетривиальные задачи и помогать другим.

Котируются ли в мире дипломы ВУЗов из Восточной Европы?

Скажу так, что если вы имеете степень бакалавра, то этого более чем достаточно для 99% работодателей. Причем зачастую название ВУЗа не имеет значения. Главное, чтоб он был академически аккредитован по всем международным стандартам. Сейчас это все легко проверить в сети.

Нужно ли быть психологом, чтоб удачно пройти собеседование?

Не обязательно. Достаточно знать, как все происходит. Какие вопросы можно задавать, а какие нельзя. Какие существуют негласные правила.

Есть ряд вещей, которые вам нельзя упоминать в ответах на вопросы работодателя. Иначе будет моментальный фейл. Например, если вас спросят: что вас мотивирует? А вы скажете, что деньги, то на этом гипотетическое сотрудничество и закончится. Надо говорить, что вас мотивирует сама работа. Даже если большинство считает, что в современном мире основным мотиватором служат именно деньги, то об этом все равно говорить нельзя.

Какие еще есть табу на собеседовании?

Нужно интересоваться продуктом, который разрабатывается. У вас обязательно спросят, есть ли у вас какие-то дополнительные вопросы? И вам надо обязательно спросить о продукте: предварительно почитать о нем, выразить свое мнение, спросить какие технологии участвуют, сколько в команде людей. Вы должны интересоваться тем, где вы собираетесь работать, что вы будете там делать. Работодатели ищут людей, которых уже не нужно мотивировать, за которыми не надо бегать. Они ищут профессионалов, которые сами себя могут мотивировать.

Сильно ли COVID-19 изменил IT-сектор?

Коронавирус повлиял на форму. Эпидемия перевела IT почти в 90% случаев на удаленную работу. Конкуренция же на рынке всегда есть, но требуются либо люди с какими-то специфическими навыками, либо просто с большим опытом. Все по формуле: чем больше у тебя опыта, тем выше спрос. Так всегда было и будет. На это коронавирус особо не повлиял. Но если сумеете выстроить свою работу удаленно, то для вас откроется много новых возможностей.

Какие книги или авторов вы бы посоветовали старшеклассникам, которые хотят связать свое будущее с IT?

«Чистый код» Роберта Мартина. В этой книге очень доступно объясняется, как писать правильный код с точки зрения тестирования и архитектуры. Но если кто-то хочет заниматься программированием, то я бы порекомендовал найти туториал по интересующей теме и просто своими руками начинать это делать. Потому что книги книгами, но все потом сводится к тому, чтобы все делать руками.

Поймите, спектр литературы очень широкий, потому советую ориентироваться по направлению, которое вам ближе. Гуглите, читайте актуальные статьи, следите за их авторами в социальных сетях. Еще никогда в истории человечества знания не были так доступны.

Я часто говорю о самомотивации – это очень важно. Работа в команде не означает, что кто-то будет или сможет решать конкретно твои задачи. Тебя не подменят, как это могло бы быть в случае с рядом других профессий. Говоря проще, у нас не конвейерное производство. Каждый делает общее, выполняя свою уникальную задачу. По крайней мере, специалистов высокого уровня можно смело сравнивать с художниками, а результат их труда – с произведением искусства.

В таком случае, что бы вы сказали родителям, которые сомневаются, стоит ли отдавать ребенка на курсы по программированию?

Код – это новый английский. Пусть посмотрят на то, какое сегодня конкурентное преимущество в ряде профессий дает знание на хорошем уровне английского языка. Уже в этом десятилетии аналогичное преимущество будет давать знание языков программирования.

Общался Александр Долгий