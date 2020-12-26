Жнец смерти, курицазавр и другие древние ящеры, которых только недавно открыли ученые
Палеонтологи без устали раскапывают все новые и новые виды динозавров. О каких новинках Юрского периода мы еще не слышали?
"Курицазавр"
В Бразилии обнаружили новый вид динозавров размером с курицу, с густой гривой из перьев на спине и лентообразными отростками в области плеч — по две штуки с каждой стороны. Ящеры обитали на территории современной Южной Америки 110–125 млн лет назад. Их назвали Ubirajara jubatus. На языке индейцев тупи ubirajara означает "властелин копья", а jubatus с латыни — "грива".
• Грива ящеров шевелилась, как иголки у дикобраза, когда те напрягали мышцы. Похожие "украшения" есть у современных представителей семейства райских птиц
• Перед спариванием ящеры практиковали сложные "танцы" и демонстрировали противоположному полу лентообразные отростки
Самый редкий
В мае 2020 года в австралийском штате Виктория нашли позвонок редчайшего динозавра — элафрозавра, который обитал на территории современной Антарктики 110 млн лет назад.
• Рост ящера — около двух метров. У него были короткие лапки с четырьмя пальцами
• Детеныши вылуплялись с острыми зубами и питались мясом, но в период взросления зубастая пасть сменялась клювом, и ящеры становились всеядными
Гигантский родственник
В Австралии в июне 2020 года учёные нашли следы родственника тираннозавра. Он был значительно больше известного ящера и жил на 90 млн лет раньше.Важно
• Длина его тела была около 10 м, а высота — 3 м. Череп был маленький, всего 1, 2 м. А длина отпечатка ноги — 80 см
• Ящер бродил по территории нынешнего штата Квинсленд (Австралия) около 160 млн лет назад
Сверххищник
В феврале 2020-го в Канаде ученые обнаружили череп нового вида тираннозавров. Он был на вершине пищевой цепочки, поэтому исследователи прозвали его Thanatotheristes degrootorum — "жнец смерти".
• Динозавр был 2,4 м в высоту, а в длину — около 8 м
• Длина зубов — более 7 см