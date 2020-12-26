24-летний канадец получил в подарок на Рождество свою оторванную в ДТП ногу (фото)

На борьбу за ампутированную конечность парень потратил несколько месяцев.

24-летний канадец Джастин Фернандес, потерявший правую ногу после того, как его на дороге сбил мотоцикл в июле 2020 года, нашел необычный способ побороть посттравматический синдром и смириться с потерей, передает CTV.

После операции по ампутации поврежденной конечности и реабилитации парень решил, что не готов расстаться со своей потерянной ногой. Однако вернуть отрезанную часть тела оказалось непростым заданием. Ему для этого понадобились месяцы времени, на протяжении которых были написаны сотни электронных писем и сделаны десятки телефонных звонков.

Джастин опубликовал в интернете обращение к таксидермистам, в котором интересовался, не смогут ли они "законсервировать" его ампутированную ногу. Одна из фирм выставила ему счет за такую услугу в 15 тысяч долларов.

На просьбу парня обратили внимание и в Центре естественной истории Prehistoria (PNHC), который находится в центре Торонто.

По словам директора учреждения Бена Ловатта, они поняли желание Фернандеса и решили помочь ему абсолютно бесплатно.

"Меня тошнит от попытки воспользоваться человеком, который просто пытается найти собственное чувство закрытости, поэтому мы с командой в музее вместе сплотились, чтобы воплотить его мечту в реальность", – пояснил Ловатт.

Чтобы получить обратно ногу и передать ее таксидермистам, Джастину пришлось собрать массу справок и разрешений, а затем доставить ее в Центр, что оказалось не так просто в условиях пандемии.

Сотрудники PNHC сразу же принялись колдовать над конечностью. Они удалили все мягкие ткани, а затем использовали перекись для стабилизации и отбеливания костей. Когда все было сделано, Джастину вручили его ногу в преддверии новогодних праздников.

[ + – ] Джастин Фернандес считает работу таксидермистов произведением искусства Фото: Facebook/Ben Lovatt

Канадец впервые смог увидеть все повреждения после аварии – разбитые и фрагментированные части. Это оказалось непростым испытанием.

"Я должен напомнить себе: "Эй, это твоя нога, ты по ней ходил"", – рассказал Фернандес.

Он уверен, что его история поможет другим людям с ампутированными конечностями и вдохновит их на альтернативные способы справиться со сложными эмоциями, связанными с потерей руки или ног.

"Я хотел превратить этот болезненный, печальный объект, от которого люди просто избавятся и забудут, в произведение искусства. Я думаю, это красиво, и это помогает мне двигаться дальше", – подчеркнул парень.

Семья Джастина поначалу воспротивилась затее родственника, однако затем смирилась с его решением.

Напомним, суд в Великобритании разрешил ампутировать ногу человеку с тяжелой гангреной против его воли. Мужчина поступил в больницу с тяжелой гангреной в левой ноге и отказался от ампутации. В итоге медикам не оставалось ничего другого, как обратиться в суд.

А в Киеве две курсантки, ставшие жертвами ДТП с участием пьяного майора, лишились ног.