Альтернатива вакцинам. В Британии тестируют препарат для мгновенного иммунитета от коронавируса

Исследователи считают, что смесь антител от коронавируса будет давать защиту на 6-12 месяцев.

В Великобритании ученые испытывают новый препарат, который может предоставить мгновенный иммунитет от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, мгновенный иммунитет может предоставить терапия антителами. Ее могут предоставлять в качестве неотложной помощи с пациентам на стационарном лечении и людям в домах престарелых, чтобы сдержать вспышки.

Препарат также пригодится и людям, в чьих семьях есть инфицированные COVID-19, студентам из студгородков, где вирус распространяется очень быстро.

"Если мы докажем, что это лечение работает и предотвращает заражение людей, подвергшихся воздействию вируса. Препарат станет мощным дополнительным инструментом в борьбе с коронавирусом", – говорит вирусолог из Университетского колледжа Лондона (UCLH) Кэтрин Хулихан.

Препарат был разработан UCLH и AstraZeneca, фармацевтической компанией, которая также вместе с Оксфордским университетом создала вакцину от коронавируса.

Команда надеется, что смесь антител от коронавируса будет давать защиту на 6-12 месяцев. Участникам испытания дают препарата в двух дозах, одна за другой. Если препарат будет одобрен, по словам ученых, его будут прописывать тем, кто контактировал с вирусом в течение предыдущих восьми дней.

Препарат может стать доступным уже в марте или апреле 2021 года, после того, как будет одобрен регулирующим органом.

В испытании участвуют Университетский колледж Лондона, несколько британских больниц и сеть из 100 медицинских центров по всему миру. В этом месяце больница Университетского колледжа Лондона стала первой в мире, кто набирал пациентов в рандомизированное контрольное исследование и вводил испытуемым препарат или плацебо.

"На сегодняшний день мы сделали инъекции 10 участникам – сотрудникам, студентам и другим испытуемым, которые контактировали с инфицированными дома, в медучреждениях или в студенческих общежитиях", – говорит Хулихан.

Она и ее коллеги теперь следят за участниками, чтобы узнать, у кого из них разовьется COVID-19.

Немедленная защита, которую возможно, обеспечит лекарство, может сыграть важную роль в снижении воздействия вируса, пока все не получат вакцину.

Препарат состоит из комбинации антител длительного действиях, известную как AZD7442, которая была разработана AstraZeneca. Вместо антител, вырабатываемых организмом для борьбы с вирусом, AZD7442 использует моноклональные антитела, созданные в лаборатории.

В документах клинических испытаний AstraZeneca поясняется, что компания исследует "эффективность AZD7442 для постконтактной профилактики COVID-19 для взрослых". Шиповидный белок Sars-CoV-2 содержит рецептор-связывающий домен (RBD домен), который позволяет вируса связываться с рецепторами на клетках человека. Нацеливаясь на эту область шиповидного белка, антитела смогут блокировать прикрепление вируса к клеткам и блокировать инфекцию, говорится в документах.

В отдельном исследовании под названием Provent, Университетский колледж Лондона изучает, может ли препарат защищать людей с ослабленными иммунитетом, например, после химиотерапии или людям переболевшим COVID-19, но не получившим иммунитета.

По словам британских исследователей, оба препарата находятся на промежуточной 3-й фазе испытаний.

"Мы будем набирать людей старшего возраста или находящихся на длительном лечении, и у которых есть такие заболевания, как рак или ВИЧ. Мы хотим заверить всех, для кого вакцина может не сработать, что сможем предложить альтернативу, которая будет столь же эффективной", – говорит глава второго исследования из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ники Лонгли.