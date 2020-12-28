Археологи нашли оружие из человеческих костей, созданное 11 тыс. лет назад (фото)

Найденное оружие было создано охотниками в конце последнего ледникового периода.

Археологи обнаружили оружие из человеческих костей, созданное охотниками из каменного века около 11 тыс. лет назад. Об это сообщает Live Science.

Оружие принадлежало охотника-собирателям из Доггерленда, массив суши который сейчас затоплен в Северном море, он когда-то соединял Европу с Великобританией. В конце последнего ледникового периода, когда уровень моря был ниже, участок суши был заселен людьми и животными. Несмотря на то, что этих людей давно нет, их артефакты, в том числе костяное оружие, часто выносит на берег в Нидерландах.

Анализ 10 костяных наконечников показал, что 8 из них были сделаны из костей и рогов благородного оленя (Cervus elaphus), а еще 2 – из человеческой кости.

"Мы ожидали найти оленей, но людей?! Я даже не мог себе представить, чтобы среди них были люди", – говорит ведущий исследователь из Лейденского университета в Нидерландах Джоаннес Деккер.

Фото: Journal of Archaeological Science: Reports (2020)

Остается загадкой, почему найденные наконечники были вырезаны из человеческой кости. Видимо, практических причин этому не было, так как человеческие кости было труднее достать, чем останки оленей. Также человеческая кость была намного худшим материалом, чем например, оленьи рога.

"Вероятно, существовали культурные правила относительно того, какие материалы использовались для производства наконечников. Мы думаем, что это был сознательный выбор, имеющий отношение к личности людей, чьи кости были взяты для оружия", – отмечает ученый.

Радиоуглеродное датирование показало, что костяное оружие датируется периодом от 8 до 11 тыс. лет – эпоха мезолита или средний каменный век.

Пока ученые не знают, насколько было распространенным оружие из человеческих костей в Доггерленде. Также неясно, из каких именно костей создавалось оружие, но одни из самых длинных костей в ногах или руках подошли бы для этого.

Также ученые предполагают, что кости были обработаны вскоре после смерти человека, так их вырезать гораздо легче, чем сухие и хрупкие.

Использование таких материалов для оружие очень редкое явление, но не уникальное. Воины Новой Гвинеи использовали кинжалы, сделанные из бедренных человеческих костей, принадлежавших важным персонам.