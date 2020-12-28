Первое свидание. Космический зонд Solar Orbiter впервые облетел Венеру

Аппарат сделает еще несколько петель вокруг планеты и отправится к Солнцу.

Космический аппарат Solar Orbiter впервые встретился с Венерой, в рамках своего первого облета планеты на пути к Солнцу. Об этом сообщает Space.com.

Solar Orbiter максимально сблизился с Венерой 27 декабря в 14:39 по Киеву, когда космический аппарат находился примерно в 7500 км от облаков планеты. Зонд, созданный в сотрудничестве NASA и EKA, запущен в феврале и должен провести 7 лет, изучая Солнце. Но, чтобы подлететь к звезде достаточно близко, космическому аппарату придется сделать несколько петель, начиная с первого облета Венеры.

"Solar Orbiter – это миссия, не предназначенная для наблюдения за Венерой. Но мы всегда ищем дополнительные возможности для исследований, так что да, мы будем проводить наблюдения во время сближений с Венерой", – говорит научный сотрудник миссии ЕКА Дэниел Мюллер.

Но основная цель зонда – изучение Солнца, ограничивает его возможности исследования Венеры. Ключевая проблема связана с конструкцией космического корабля.

"Нам всегда нужно направлять наш тепловой экран на солнце, этого нельзя изменить. Все телескопы зонда смотрят через тепловой экран в направлении солнца", – отмечает Мюллер.

Поэтому зонд не отправит на Землю впечатляющие фотографии Венеры, но некоторые научные данные он все же сможет собрать.

Во время первого пролета мимо планеты ученые собрали данные с помощью магнитометра зонда, прибора для измерения радиоволн и плазменных волн. Также были задействованы датчики на детекторе космических лучей.

"На таких расстояниях, изучение того, как Венера взаимодействует с проходящим мимо солнечным ветром, будет ключевым моментом, который мы изучим", – говорит участник команды Solar Orbiter Тим Хорбери.

В отличие от Земли, у Венеры нет магнитного поля, поэтому солнечный ветер взаимодействует непосредственно с планетой, а не с защитным полем.

По данным ЕКА, команда поддерживала связь с зондом во время его пролета, но пройдет несколько дней, прежде чем ученые смогут получить собранные данные от Solar Orbiter.