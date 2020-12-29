В Японии собираются делать спутники из дерева, чтобы сократить космический мусор

Первый деревянный спутник может быть запущен к 2023 году.

Японская лесозаготовительная компания и Университет Киото объединили свои усилия для разработки первого в мире спутника из дерева, который может быть запущен к 2023 году. Об этом сообщает ВВС.

Компания Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области использования древесных материалов в космосе. В рамках проекта сперва будут проведены эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Космический мусор становится все большей проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников. В это же время, деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая планету обломками, когда аппараты снова упадут на Землю.

"Мы обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые снова входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут оставаться в верхних слоях атмосферы в течение многих лет", – говорит профессор Университета Киото и японский астронавт Такао Дой.

"Следующим этапом станет разработка инженерной модели спутника, затем мы изготовим летную модель", – добавил Дой.

В роли космонавта он посетил МКС в марте 2008 года. Во время этой миссии, он стал первым человеком, который бросил в космосе бемранг, разработанных специально для использования в условиях микрогравитации.

Sumitomo Forestry собирается разработать деревянные материалы, обладающие устойчивостью к перепадам температура и солнечному свету. Древесина, которую используют для проекта является коммерческой тайной.

По данным Всемирного экономического форума, вокруг Земли сейчас вращается около 6 тыс. спутников. Из них около 60% не функционируют, являясь космическим мусором.

По оценкам исследователей компании Euroconsult, в этом десятилетии ежегодно будет запускаться 990 спутников, а это означает, что к 2028 году на орбите может находиться 15 тыс. спутников.