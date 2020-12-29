На Гавайях обнаружили новый вид растений с белыми цветами

Ученые считают, что Cyanea heluensis может быть единственной в своем роде

На гавайском высокогорье исследователи нашли новый вид растений, который уже получил название Cyanea heluensis, сообщает Daily Mail.

Находку сделали на западной части острова Мауи. У этого растения необычные слегка изогнутые длинные белые цветы, которые ученые уже сравнили с "сырым картофелем фри". А ученые считают, что хоть растение и похоже на другой местный цветок, который называют "хаха", но находка может быть единственной в своем роде.

Ботаникам удалось найти лишь один такой цветок, поэтому они срезали его побег и высадили его в питомнике для дальнейшего размножения. В дикой природе растение подвергается большой опасности.

"Всего одно стихийное бедствие, вроде урагана, может привести к вымиранию многих редких растений. Также его могут съесть дикие животные", – отметил Мэтью Кир, ботаник из Гавайского департамента земельных и природных ресурсов.

Ученые отметили, что Cyanea heluensis произрастает в скрытой от человеческих глаз, тенистой и пересеченной местности, поэтому его столетиями не удавалось обнаружить. Сейчас это растение вошло в список из 250 видов, включенных в программу предотвращения вымирания растений

[ + – ] Росток драгоценного растения/Все фото: H. Oppenheimer

"Мы должны беречь нашу планету и пытаться спасти каждый вид. Сохранение наших экосистем и видов, которые от них зависят, также жизненно важно для выживания человечества", — отметил Мэтью Кир.