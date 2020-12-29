Еще один сюрприз пандемии. Дерматологи рассказали, что такое маскне и как с ним бороться

Эксперты составили список превентивных мер и дали советы по лечению нового вида акне.

Маски – это эффективный способ защитить себя и других от заражения коронавирусом. Но постоянное ношение масок, иногда, приводит к появлению маскне. Поскольку отказаться от маски во время пандемии было бы неразумным, эксперты предлагают другое решение проблемы. Об этом сообщает Popular Science.

Маскне – это дерматологическое заболевание, которое может наблюдаться у людей всех возрастов и типов кожи, независимо от того, имели ли они проблемы с кожей в прошлом. Эксперты утверждают, что также не имеет особого значения длительность ношения маски.

Почему появляется маскне

Акне на лице появляются, когда омертвевшие клетки кожи, кожный жир (масло, вырабатываемое вашей кожей) или бактерии закупоривают поры, что приводит к появлению черных точек, белых точек или кистозных прыщей. Существуют разные виды акне в зависимости от причин высыпания, например, генетические, гормональные или даже связанные со стрессом. Маскне – это особый тип акне, который возникает в результате трения и давления.

Как правило, кожа хорошо избавляется от кожного сала и отмерших клеток. Но, когда маска постоянно трется об кожу, она предотвращает естественное удаление грязи, а также буквально размазывает ее по лицу, забивая поры. У обладателей сухой или чувствительно кожа, трение может вызывать раздражения, что убирает естественный масляной барьер и делает кожу склонной к высыпаниям.

"Идеальная среда, состоящая из влаги, скопившейся грязи, пота и слюны, ускоряет рост прыщей. В каждом из этих факторов нет ничего ужасного, но когда они работают в тандеме, появляется маскне", – говорит Гохара.

Какую маску выбрать

Правильная маска обеспечивает плотную посадку на лице, а также материал, который позволяет дышать человеку и задерживает вирусные капли.

Гохара рекомендует использовать плотные натуральные ткани из 100-процентного хлопка или шелка, чтобы избежать появления прыщей. Маски из шелка также могут предотвращать натирание, если ваша кожа слишком чувствительна.

Основатель и директор Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology Кэролайн Джейкоб советует избегать масок из синтетических тканей, поскольку они очень плохо пропускают воздух. Если ткань к тому же эластичная, то эффективность защиты от коронавируса резко снизится.

Превентивные меры

Эксперты советуют тщательно мыть руки и лицо до и после того, как надеть маску. Для лица рекомендуют использовать мягкое, увлажняющее и очищающее средство и теплую воду, чтобы удалять частицы грязи, излишек масла и омертвевшие клетки кожи.

Но слишком частое мытье лица может повредить естественный защитный барьер кожи. Поэтому после умывания не стоит забывать об увлажняющих кремах.

В это же время, вместе с умыванием необходимо также часто стирать саму маску для лица. По словам Гохара, необходимо стирать маску после каждого ее применения или же использовать одноразовые маски.

Как лечить высыпания

Существуют способы помочь коже своего лица в естественном обновлении. Есть широкий выбор продуктов для химического отшелушивания: от мягких кислот для чувствительной кожи до более абразивных составов.

Эксперты рекомендуют отказаться от любого вида макияжа, особенно от тонального крема, поскольку он закупоривает поры. Вместо этого, можно использовать такие средства, как прессованная пудра.

"Следует использовать препараты для уменьшения воспаления, такие как бензоилпероксид, ретинолы или ретиноиды", – отмечает Джейкоб.

Для жирной кожи она рекомендует очищающие средства с салициловой кислотой, но они могут быть слишком жесткими для сухой или чувствительно кожи. В таком случае подойдут очищающие средства с альфа-оксикислотой (AHA) и ретинолом.

Но если появились кистозные прыщи – болезненные шишки под кожей, специалисты рекомендуют обращаться к дерматологам.

Независимо от того, какая появилась сыпь, эксперты советуют набраться терпения. Для полной регенерации кожи от нижнего слоя к верхнему требуется 28 дней, а некоторым лекарствам от прыщей требуется время, чтобы дать видимые результаты. Ключевое значение имеет соблюдение как лечебных, так и профилактических мер.