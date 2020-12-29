Мужчины чаще ведут себя по принципу "все или ничего", - ученые

Исследователи описали гипотезу "большой мужской изменчивости", а также проанализировали роль пола в разных социальных дилеммах.

Одним из наиболее убедительных ответвлений эволюционной теории является гипотеза "большей мужской изменчивости". Ее суть состоит в том, что мужчины находятся либо на очень низком, либо на очень высоком уровне кривой по ряду физических, когнитивных и поведенческих характеристик, в то время как женщины — почти в центре, пишет Forbes.

Так, к примеру, прошлые исследования показали, что:

Взрослые мужчины демонстрируют больше различий в весе, росте, времени бега на 60 метров и таких параметров крови, как триглицериды и холестерин.

А также демонстрируют большую вариативность показателей пространственных характеристик, вербальных способностей, интеллекта и физической агрессии.

Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, обнаруживает еще одну область, касающейся гипотезы о "большей мужской изменчивости": кооперативное поведение.

Группа исследователей под руководством Кристиана Тёни из Лозаннского университета в Швейцарии обнаружила, что мужчины, по сравнению с женщинами, в большинстве случаев вели себя либо чрезвычайно эгоистично, либо крайне альтруистично в играх с социальными дилеммами, таких как "Дилемма заключенного" и другие игры общественного блага.

"Сотрудничество играет важную роль в большом количестве социальных ситуаций, включая голосование, соблюдение налоговых требований, охрану окружающей среды, благотворительность, коррупцию, командную работу, донорство органов, самоизоляцию, накопительство и социальное дистанцирование. Важным вопросом является то, что предсказывает сотрудничество в этих и подобных ситуациях. И одним из таких потенциальных предикторов является пол", — отмечают ученые.

Чтобы проанализировать влияние пола на кооперативное поведение в играх с социальными дилеммами, ученые изучили исследовательскую литературу в поисках работ, которые могли бы быть включены в широкий мета-анализ. Они определили 40 выборок из 23 исследований социальных дилемм (в общей сложности более 8 тыс. наблюдений участников), которые соответствовали их критериям.

В ходе исследований специалисты не обнаружили разницы в степени сотрудничества мужчин и женщин в играх. Другими словами, среднее пожертвование, сделанное участником для поддержки партнера или для продвижения коллективного блага в игре, не зависело от его пола.

Однако исследователи заметили интересную тенденцию: в контексте игры мужчины гораздо чаще вносили либо довольно большой, либо крайне малый вклад. Например, они с большей вероятностью попадали в категорию "безбилетников" или тех, кто максимизирует свою выгоду, минимизируя свой вклад в "общее благо". А также с большей вероятностью попадали в категорию "безусловных помощников" или тех, кто предпочитал помогать другим за свой счет, даже если такая помощь не приветствовалась.

Женщины, в свою очередь, в экспериментах с социальными дилеммами были более склонны оказывать частичную поддержку или "условно сотрудничать".

"Сосредоточив внимание на изменчивости поведения, а не на центральных тенденциях, мы смогли предоставить доказательства сильных и систематических половых различий в распределении кооперативного поведения. Этот вывод важен, учитывая, что сотрудничество — не единственная область, в которой преобладающий акцент маскирует важные половые различия", — подытожили исследователи.