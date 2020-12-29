Первые минометы и мечи для загробного мира: самое крутое древнее оружие, найденное в 2020 году

В уходящем году археологи сделали множество открытий, среди которых оказалось много артефактов связанных с военным делом.

Древние мечи, искусно изготовленные кинжалы и даже первая артиллерия – в 2020 году было найдено множество интригующих древних видов оружия. Эти открытия охватывают сотни тысяч лет истории человечества, от ледникового периода до средневековья, пишет Live Science.

Метательная палка из ледникового периода

Фото: Alexander Gonschior/University of Tübingen

Первое оружие в списке принадлежало вымершему человеческому виду Гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis). Метательная палка длиной 64,5 см была найдена в Германии.

По данным Тюбингенского университета, найденному оружию примерно 300 тыс. лет. Его использовали для охоты на мелкую дичь, включая кроликов, лебедей и уток. Известно, что Homo heidelbergensis также использовали в охоте длинные копья. Но большая часть этого оружия давно исчезла, но в немецком городке Шенинген сохранились редкие экземпляры древней охотничьей традиции.

Древний меч

Фото: Ca' Foscari University of Venice/Andrea Avezzù

В малоизвестном музее на протяжении долгого времени хранился меч, который как все считали, был создан в средневековье. Но артефакт оказался намного древнее, чем предполагали ученые.

Простое на вид оружие было обнаружено в итальянском монастыре археологом Витторией ДаллʼАрмеллиной. В описании к мечу говорилось, что его возраст составляет около пары сотен лет. Но ДаллʼАрмеллина решила, что меч больше похож на оружие бронзового века, чем на средневековый артефакт.

Археолог со своими коллегами проанализировали меч и обнаружили, что он создан из медно-мышьякового сплава раннего бронзового века, около 5 тыс. лет назад. Меч был родом из Анатолии, или современной восточной Турции, где впервые начали коваться мечи.

Ажурная рукоять

Фото: Silesian Museum, Czech Republic

Весной охотник за грибами из Чехии гулял по лесу, когда обнаружил нечто большее, чем ожидал. Из земли торчал кусок металла. Грибник Роман Новак пнул ногой свою находку и понял, что это лезвие меча. Он начал копать и нашел не только меч, но и бронзовый топор.

Рукоять и навершие меча оказались украшенными ажурной резьбой в форме круга и полумесяца. Археологи из близлежащего Силезского музея исследовали артефакты и отнесли их к бронзовому веку, примерно 3300 лет назад.

Пока остается неясным, почему меч оказался среди леса, возможно, дождь смыл достаточно почвы, чтобы поднять на поверхность артефакты. Археологи планируют продолжить изучение окрестностей леса.

Арсенал из могилы

Фото: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Около 2500 лет назад на территории современной Сибири были похоронены мужчина, две женщины и ребенок. В их могиле был тайник с сокровищами, включая бронзовые кинжалы, ножи и топоры.

Похороненные в могиле люди были частью тагарской культуры. Оружие лежало рядом с мужчиной и молодой женщиной. Тагарских женщин часто хоронили с оружием, хотя обычно это были луки и стрелы, а не топор, найденный в могиле.

Археологи считают, что мужчина и женщина вероятно, умерли в возрасте от 30 до 40 лет. У их ног свернулось тело 16-летней девушки. Также в могиле ученые нашли кости младенца, который умер через месяц после рождения.

Костяное оружие

Костяная рукоять ножа, обнаруженная на острове Мэн недалеко от Англии, показывает творческий подход древних народов к созданию оружия.

Артефакт был найден в могиле с кремированными костями четырех человек, включая как минимум одного подростка и одного младенца. Наряду с обгоревшими костями, которые были собраны в две урны, археологи нашли костяные бусины и навершие костяного ножа, вероятно, сделанные из костей коровы или лошади. Исследователи сообщили, что лезвия ножа найдено не было, но навершие могло подойти к клинку размером с современный столовый нож.

Также были найдены странные костяные прямоугольники длиной 30 мм с закругленными углами. Ничего подобного ранее археологи не находили и пока не знают, для чего артефакты были созданы.

Богатый римский кинжал

Фото: Elif Siebenpfeiffer

Археологам потребовалось 9 месяцев реставрационных работ, чтобы превратить невзрачный кусок металла, в богато украшенный римский кинжал.

Кинжал длиной около 35 см был найден в могиле римского солдата в городе Хальтерн-ам-Зе, где располагалась римская военная база между 27 г до н.э. и 14 г от р.х. Кинжал был найден на римском военном кладбище.

Лезвие кинжала железное, но рукоять инкрустирована серебром. Его роскошные ножны были облицованы липовым деревом и украшены красным стеклом, эмалью, серебром и чернью (смесь сульфидов серебра, свинца и меди)

По словам археолога Беттина Треммель, римлян обычно не хоронили с оружием, поэтому наличие кинжала в могиле остается загадкой.

Меч для загробного мира

Фото: Ellen Grav Ellingsen/NTNU University Museum

Было неудивительным обнаружить меч в 1100-летней могиле викинга в Норвегии. Скандинавских воинов часто хоронили с оружием. Но в археологической находке была одна странность: меч находился слева от воина. Мечи викингов почти всегда обнаруживают закопанными справа от умершего.

При жизни воины-правши носили меч слева, чтобы его легко обнажить. Но воинов хоронили с мечами справа, так как викинги верили, что все в загробной жизни перевернуто, как в зеркальном отражении.

Предполагается, что похороненный воин с мечом слева мог быть при жизни левшой, это означало бы, что при жизни он носил меч справа. Таким образом, меч был помещен слева от викинга, чтобы подготовиться к "зеркальной" загробной жизни.

Меч из озера

Фото: A. Matiukas

В 16-м веке тело средневекового воина осело на дне литовского озера. Его обнаружили вместе с оружием в конце 2020 году во время осмотра моста.

Археологи не знают, как мужчина оказался на дне озера. Отложения на дне реки похоронили тело в иле на глубине 9 метров. Рядом с телом находились два ножа с деревянными ручками и железный меч, все артефакты удивительным образом хорошо сохранились.

Ранняя артиллерия

Фото: Krka NP

В национальном парке Крка в Хорватии был обнаружен артефакт, похожий на сверхмощный термос, но на самом деле это осадное орудие XVII или XVIII веков.

Орудие представляет из себя своего рода миномет, используемый при осаде крепости или замка. Бронзовый артефакт был найден недалеко от крепости Нечвен, руин начала 14 века.

Миномет располагался в одной из крепостных стен. По словам экспертов, он мог иметь как церемониальное, так и оборонительное назначение. Взрывы подобных минометов используются для ознаменования начала зимних праздников и победы в традиционных конных соревнованиях Sinjska alka, которые ежегодно проводятся в Синь, Хорватия.