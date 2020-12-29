В Млечном Пути нашли около 600 сверхскоростных звезд, из них 43 могут сбежать из галактики

Сверхскоростные звезды редко встречаются в галактике и могут помочь разгадать тайны черной дыры Стрелец A*.

Ученые из Китая обнаружили 591 высокоскоростную звезду, из которых 43 может сбежать из галактики. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие было сделано исследователями из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC). Команда использовала данные от телескопа Large Sky Area (LAMOST) и европейского космического телескопа Gaia.

После того, как в 2005 году была обнаружена первая сверхскоростная звезда, за 15 лет исследований ученые нашил более 550 подобных объектов.

"591 сверхскоростная звезда, обнаруженная в этот раз, удвоила общее число, в результате чего общее количество открытых объектов превысило 1 тыс.", – говорит ведущий автор исследования Ли Иньби.

Сверхскоростные звезды – это своего рода быстро движущиеся звезды, которые разгоняются настолько, что могут покидать собственные галактики.

"Хотя сверхскоростные звезды с уникальной кинематикой редко встречаются в Млечном Пути, они могут обеспечить глубокое понимание галактических процессов, начиная от центральной сверхмассивной черной дыры до далеких галактических гало", – отмечает соавтор статьи Лу Юйюн.

LAMOST – самый большой оптический телескоп в Китае, который имеет самую высокую скорость сбора данным и может наблюдать за 4 тыс. небесных целей в рамках одной экспозиции. Он начал свою работы в 2012 году.

Gaia – это космическая миссия в рамках проекта Европейского космического агентства (ЕКА), запущенная в 2013 году. С ее помощью было проанализировано более чем 1,3 млрд астрономических объектов.

По словам ученых, сверхскоростные звезды появляются в результате взаимодействия двойной звезды и сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути.