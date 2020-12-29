"Безумный зверь". На Мадагаскаре нашли скелет странного древнего животного

Скелет млекопитающего мезозойской эры поможет разобраться в эволюции древних животных, которые обитали на территории Новой Гондваны.

В новом исследовании опубликованом в "Journal of Vertebrate Paleontology", ученые описали странное млекопитающее, которое получило название "безумный зверь" — он жил 66 миллионов лет назад, пишет Phys.org.

Исследование ученых дает новые представления об эволюции млекопитающих с южного суперконтинента Гондвана, который сегодня стал Африкой, Южной Америкой, Австралией, Антарктикой, Индийским субконтинентом и Аравийским полуостровом.

Adalatherium, что в переводе с малагасийского и греческого языков означает "безумны й зверь", описан на основе почти целостного, удивительно хорошо сохранившегося скелета, который был обнаружен в южном полушарии. Исследования, проведенные более 20 лет назад, показали, что Adalatherium был "гигантом" на фоне большинства млекопитающих, живших в меловой период.

Он имел больше туловищных позвонков, чем большинство других сородичей, мускулистые задние конечности, которые были размещены в более растянутом положении (подобно современным крокодилам) в сочетании с крепкими передними ногами, засунутыми под тело (как это наблюдается сегодня у большинства млекопитающих).

Также у него были передние зубы, как у кролика, и задние, которые совершенно не похожи на зубы любого другого известного млекопитающего, живущих или вымерших, а также странную щель в костях в верхней части морды.

Группа международных исследователей во главе с доктором Дэвидом Краузе (Денверский музей природы и науки) и доктором Симоне Хоффманном (Нью-Йоркский технологический институт) опубликовала исчерпывающее описание и анализ этого млекопитающего размером с опоссума, которое жило среди динозавров и крокодилов в конце мелового периода (145 — 66 млн. лет назад) на Мадагаскаре.

Фото: Simone Hoffmann and Kathrine Pan

Adalatherium с Мадагаскара принадлежит к вымершей группе млекопитающих, известных как гондванатерии, которых впервые обнаружили в 1980-х годах и до недавнего времени были представлены лишь несколькими отдельными зубами и фрагментами челюстей. Но даже эти скудные останки уже указывали на то, что гондванатерии сильно отличались от других современных млекопитающих.

Гондванатериев окружало столько тайн, что было непонятно, как они вписываются в генеалогическое древо млекопитающих. Исследовательская группа представила первый скелет этой загадочной группы, которая когда-то бродила по большей части Южной Америки, Африки, Мадагаскара, Индийского субконтинента и даже Антарктиды. Полное и отличное сохранение скелета Адалатериума проливает свет на то, как выглядели гондванатерии и как они жили.

"Принимая во внимание то, что мы знаем о скелетной анатомии всех живых и вымерших млекопитающих, трудно представить, что млекопитающие, такие как Adalatherium, могли эволюционировать. Новые доказательства нарушают многие существующие теории и правила", - заявил Краузе.

Хотя визуализация внешности этого зверя может натолкнуть на мысль о том, что адалатерий был похож на обычного барсука, на самом деле это далеко не так.

"Adalatherium — довольно странное существо. Попытка выяснить, как он двигался была сложной. Его передняя часть рассказывает нам совсем другую историю, чем задняя часть", — отметил Хоффманн.

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В то время как его мускулистые задние лапы и большие когти на задних ногах могут указывать на то, что он был мощным копателем (как барсуки), его передние лапы были менее мускулистыми и больше напоминали млекопитающих, которые быстро бегали.

Конечности животного свидетельствуют о том, что его тело было гибридом между ныне живыми млекопитающими и более древними их родственниками.

Зубы Adalatherium, реконструированные с помощью микрокомпьютерной томографии высокого разрешения и обширного цифрового моделирования, свидетельствуют о его травоядности.

Также у него было больше отверстий на морде, чем у любого известного млекопитающего. Они служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками. А вес составлял около 3,1 кг, что делало его очень большим в свое время — он был огромным по сравнению с преимущественно землеройками и мышами, которые жили в меловом периоде.

Геологическая история Гондваны дает подсказки относительно того, почему Adalatherium такой странный. Существо было найдено в горных породах, датируемых ближе к концу мелового периода — примерно 66 млн. лет назад. В то время Мадагаскар уже был островом, отделенным от Африки более 150 млн. лет и от Индийского субконтинента более 20 млн. лет.

"Острова — место скопления разных странностей. У Adalatherium было достаточно времени, чтобы развить свои многочисленные необычные особенности в изоляции. Он является важной частью очень большой загадки о ранней эволюции млекопитающих в южном полушарии, в котором большинство других частей до сих пор отсутствуют", — заключил Краузе.

Это открытие лишний раз доказывает, как много еще предстоит узнать о ранних млекопитающих на Мадагаскаре и в других частях бывшей Гондваны.