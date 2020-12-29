Ученые обнаружили еще одну схожую черту между человеком и обезьяной

Человек не любит отказываться от того, во что он вложил время, деньги и свои усилия. Как оказалось, обезьяны ведут себя аналогично.

Этот феномен "невозвратных затрат" может случаться с отношениями, книгами, видеоиграми, ремонтом автомобиля и многим другим. Порой мы продолжаем делать что-то, просто потому что уже слишком много сил вложено, хотя этот процесс становится просто невыносимым, пишет Science Alert.

Ученые заметили такую же черту у капуцинов и бенгальских макак. Эксперты полагают, что это свидетельствует о том, что в нашем эволюционном прошлом есть что-то, что заставляет нас стремиться получить вознаграждение, независимо от того, насколько маловероятно это произойдет.

Авторы новой работы пришли к такому выводу, когда проводили эксперименты с различными играми. Ученые попросили животных следить за движущимся объектом на экране компьютера с помощью джойстика. Если им удавалось сделать это, они получали награду, если нет, начинался новый раунд.

Раунды длились 1, 3 или 7 секунд. Большинство игр длилось 1 секунду, поэтому если животное не получило лакомство после первой секунды в более длинных раундах, намного легче для нее было все бросить и начать заново. Однако обезьяны, как правило, не сдавались. Этот эффект был особенно заметен среди макак.

Если животные получали сигнал о том, что для получения вознаграждения требуется больше работы, то поведение с "невозвратными затратами" проявлялось не так часто, но все же было заметным.

По словам исследователей это показывает, что погоня за "невозвратными затратами" — инстинкт, который мы разделяем со многими видами. Ранее этот феномен был замечен среди голубей и крыс

"Обезьяны упорствовали в 5-7 раз дольше, чем было оптимально. И чем дольше они пытались, тем больше была вероятность, что они доведут дело до конца", — говорит нейробиолог Сара Броснан из университета штата Джорджия.

Поведение обезьян также демонстрирует, что определенные человеческие факторы — наша способность находить рациональные объяснения или необходимость поддерживать репутацию — могут не играть большой роли в нашей предрасположенности к упорному следованию чему-либо на протяжении длительного времени.

Эта склонность, вероятно, есть у многих видов, а терпение и целенаправленные усилия часто окупаются и в дикой природе — в поисках пищи, охоте, высиживании яиц, строительстве гнезд и т.д.

Будучи предположительно более умными созданиями, мы должны лучше животных понимать, когда какая-либо активность или усилие становятся напрасными, и принимать разумные решения.

"Мы предрасположены к тому, чтобы продолжать пытаться. И когда мы понимаем, что застряли в чем-то, мы должны задуматься: стоит ли продолжать упорствовать? Или лучше уйти ни с чем, потому что в перспективе это даст больше? Это действительно сложно сделать, но, надеюсь, наши когнитивные способности помогут преодолеть эмоциональные страдания от не окупившихся усилий", — подытожила Броснан.